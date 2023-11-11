Загроза "Кинджалів": по всій Україні оголосили повітряну тривогу
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
В Україні оголосили повітряну тривогу. Усе через зліт російського МіГ-31К.
Близько 12 години на всій території нашої держави оголосили тривогу, інформує 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
Дивіться також Якого типу була ракета, скоро з'ясуємо, – Повітряні Сили про ранкові вибухи у столиціЗверніть увагу! Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47 "Кинджал". Вона стає загрозою для всіх областей нашої держави. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій Україні. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка,
– зазначили військові.
МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47 "Кинджал". Вона стає загрозою для всіх областей нашої держави.
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій Україні.
Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка,