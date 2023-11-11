Загроза "Кинджалів": по всій Україні оголосили повітряну тривогу

В Україні оголосили повітряну тривогу. Усе через зліт російського МіГ-31К.

Близько 12 години на всій території нашої держави оголосили тривогу, інформує 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі