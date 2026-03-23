Особлива небезпека найближчі 2 ночі: мер Франківська закликав бути уважними до тривог
- Ворожа армія може вдарити по Україні найближчими днями.
- Мер Івано-Франківська закликав бути уважними до тривог, зокрема, у ніч на 24 березня.
Російські війська найближчим часом можуть завдати масованого ракетно-дронового удару по Україні. Ймовірними цілями ворога можуть стати західні та центральні регіони, зокрема й Київ.
Про загрозу обстрілу пишуть моніторингові ресурси. Також міський голова Івано-Франківська зауважує на важливості бути особливо уважними найближчі ночі.
Що відомо про загрозу російської атаки?
Згідно з даними моніторів, агресор може вдарити по українських містах у ніч на 24 березня.
Повідомляється, що пріоритетні цілі та кількість засобів ураження залишилися без змін. Йдеться про Захід та Центральну частину країни, включно зі столицею.
Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав бути особливо уважними найближчими днями.
Реагуємо на тривоги найближчі 2 ночі!,
– написав він.
Зауважимо також, що протягом дня 23 березня російські війська здійснювали передислокацію бортів Ту-95МС, ймовірно, саме для підготовки до удару.
До речі, Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником-ракетоносцем. Він може діяти в тилу ворога у будь-який час доби та за будь-якої погоди. Бойовий радіус його дії – 6 500 кілометрів. Дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.
Які наслідки попереднього обстрілу?
У ніч на 14 березня Росія здійснила масштабний комбінований удар по території України, застосувавши дрони та ракети. Основний напрямок атаки був зосереджений на Києві та області, де ворог намагався вразити передусім об'єкти енергетичної інфраструктури.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі для 24 Каналу пояснив, яких саме цілей прагнула досягти Росія. Крім енергетики, під удар також потрапила українська залізнична інфраструктура, зокрема в Харківській області та Криворізькому районі.
Внаслідок масованої атаки по Київщині 14 березня зафіксовано значні руйнування та загибель шести людей. Зокрема, уламок ракети Х-101 влучив у спальню 19-річної дівчини. Будинок зазнав серйозних пошкоджень, його частково зруйновано, а родину довелося евакуювати.