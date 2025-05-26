Литовців лякають нападом Росії на Балтію: що кажуть аналітики

Останнім часом почастішали інформаційні атаки щодо можливого вторгнення Росії на території балтійських країн, зокрема через захоплення Сувальського коридору, який є стратегічним перешийком між Польщею та Литвою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi. Такі маніпуляції з'являються на тлі спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025", які мають відбутися у вересні поблизу литовського кордону.

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Що відомо про інформаційні атаки

Нещодавно мережею почала ширитися інформація про те, що в Калінінградській області начебто концентруються військові, будуються підземні склади озброєння, аеродроми, ракетні комплекси, а також майданчики для їхнього запуску.

Усе це нібито відбувається задля підготовки до нападу на Литву. За словами аналітиків, метою відповідних повідомлень є підвищення напруженості, посилення паніки та дестабілізація ситуації. Радше за все їхня кількість зростатиме і надалі.

Згідно з подібними повідомленнями, напад готують і до країн Балтії, зокрема згадують "класичний сценарій". Він передбачає Сувальського коридору, відсікання Литви від союзників по НАТО, ракетні удари вглиб території країни та масштабне вторгнення.

Крім вищезгаданого, у соцмережах припускали десантне вторгнення на Куршську косу, знищення ліній електропередач, ракетні удари та знищення термінала в порту, Проте фахівці критикують подібні сценарії за відсутність конкретики та фактичних доказів.

Утім, експерти Міноборони Литви в коментарі виданню назвали ці заяви маніпулятивними, тобто більшість наведених "фактів" виявилися або застарілими, або перебільшеними, а автори "аналізів" демонструють низьку обізнаність у цій темі.

Більшість інформації – неправдива. Деякі факти намагаються видати за сенсаційні, хоча йдеться про речі, які вже давно відомі. Також неправильно ідентифіковано озброєння, що призвело до хибних висновків,

– вважають аналітики.

Колишній керівник литовської військової розвідки полковник Гінтарас Багдонас каже, що Калінінградська область давно мілітаризована, але значного нарощування сил не спостерігається, а контингент у регіоні зменшився через війну в Україні.

Водночас, на його думку, будь-яке масштабне пересування військ неможливо приховати, наприклад, напередодні повномасштабного вторгнення в Україну таку активність помічали за пів року до 24 лютого 2022 року.

Водночас фахівці аналітичного центру Locked N' Loaded вважають, що Росія нині не має достатніх ресурсів для нападу на НАТО. Тому, Москві, на їхню думку, залишається шантаж ядерною зброєю та здійснення провокацій.

Аналітики Національного центру управління кризами Литви попередили, що під час вищезгаданих навчань Захід-2025 Росія може вдаватися до дезінформації, кібератак і провокацій, щоб залякати населення та посіяти страх.

"Чим ближче до осінніх навчань Захід-2025, тим активніше в Литві намагатимуться сіяти страх і паніку, нагнітати відчуття загрози війни – особливо з огляду на те, що вторгнення в Україну теж маскували під навчання", – наголошують експерти.

До слова, нещодавно, за даними Bloomberg, Німеччина розпочала формування першої з часів Другої світової війни постійно дислокованої за кордоном бойової танкової бригади. Їх розмістять у Литві, країна витратить на це 1 мільярд євро.