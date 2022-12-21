Молдова може бути ще однією ціллю Росії: Жданов оцінив логістику в Придністров'ї
Джерело:ютуб-канал Олега Жданова
Офіційний Кишинів заявив, що Росія готує наступ на Молдову. Безпосередня загроза країні розташована прямо під боком – у Придністров'ї.
Саме там розміщена російська база, а також базується контингент російських військових. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал.
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Як повідомив Жданов, зараз майже усі логістичні шляхи між Росією та Придністров'ям відрізані. Військовий експерт припустив, що Москва може постачати у псевдореспубліку хіба що так звані товари подвійного призначення, зокрема продукти та форму для своїх військових.
Як Росія може постачати вантажі до Придністров'я
За словами Жданова, таке постачання може здійснюватися 3 шляхами.
- Перший – вантажі можуть доставлятися потягами через Білорусь, Польщу та Молдову. Однак, на думку Жданова, навряд чи Європейський Союз зараз пропускає такі ешелони.
- Другий варіант – вантажі для російських військових може пропускати Молдова через свій порт на Дунаї. Як зазначив військовий експерт, там у Молдови є можливість приймати й товари з Росії.
- Також постачання до Придністров'я може здійснюватися через треті країни. У такому разі вантажі можуть прибувати у порт Молдови на кораблях під прапорами інших держав.
"До повномасштабного вторгнення Росії Україна частково надавала можливість для транзиту вантажів невійськового призначення до Придністров'я", – зауважив військовий експерт.
Олег Жданов оцінив шляхи постачання з Росії до Придністров'я: дивіться відео
Москва не має можливості постачати чи вивозити з Придністров'я зброю
Однак у жодному з цих варіантів логістичних шляхів не йдеться про перевезення зброї чи військової техніки.
Ніякі військові вантажі у Придністров'я сьогодні не постачаються. Усі шляхи для цього закриті,
– наголосив Жданов.
Тому зараз фактично Росія не може розраховувати на боєприпаси, які зберігаються у Придністров'ї.
Військові "туристи" з Придністров'я
Він додав, що ротація особового складу росіян з псевдореспубліки також здійснюється через треті країни, насамперед через ЄС.
Росіяни їдуть нібито як туристи з підробленими документами через країни Європейського Союзу до Молдови, а потім перетинають кордон з невизнаною "республікою". Таким же чином виїжджають звідти,
– розповів Жданов.
Військовий експерт зазначив, що Росія пристосовується до труднощів. Зараз росіяни намагаються набирати контрактників з-поміж жителів Придністров'я, аби не везти особовий склад з Росії.
Загроза для Молдови з боку Росії: головне
- Росія планує вторгнення до Молдови на початку 2023 року. Як заявив директор Служби розвідки та безпеки Молдови Александр Мустяца, реалізація сценарію залежить від розвитку війни в Україні.
- Колишній міністр оборони Молдови Віталій Маринуца наголосив, що загроза нападу з боку Росії для Молдови цілком реальна.
- Раніше у Молдові закликали вивести російські війська з окупованого Придністров'я. У молдовському уряді заявили, що присутність військ Росії в Придністров'ї порушує суверенітет Молдови.