Лукашенко може залишитися без армії, – Жданов оцінив ситуацію в Білорусі

Ситуація в Білорусі складається таким чином, що Лукашенко може залишитись без армії. Для нього це дуже небезпечно.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Однак мовилось про те, що Лукашенко останнім часом не дає Путіну навіть територію.

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Лукашенко може втратити армію

Жданов зазначив, що Росія й Білорусь останнім часом самі заплутались, чи Білорусь – це окрема держава, чи вже єдина з Росією. Принаймні про армію вони говорять, що це війська союзної держави. Лукашенко так узагалі може залишитись без армії.

Це може мати для нього фатальні наслідки, оскільки він самопроголошений президент Білорусі,

– зауважив військовий експерт.

У Білорусі поки не збільшується російський особовий склад

Він продовжив, що зустрічав інформацію, що росіяни таємно перекидають особовий склад у Білорусь, зокрема, в залізничних цистернах. Однак це вкид, фейк, оскільки людина не може там перебувати. Там перевозять паливо, кислоти, різноманітні хімічні речовини, якими людина, якщо дихатиме, одразу задихнеться.

"Не вірте таким вкидам. Набагато простіше і прихованіше облаштувати фуру під перевезення особового складу. Або, скажімо, пустити автобуси не центральними дорогами, а другорядними дорогами. Тож, я думаю, що це фейк – перекидання особового складу в такий спосіб", – наголосив Жданов.

За його словами, загалом не прослідковується перекидання більшої кількості російських військових у Білорусь. Про це б уже сказали Західні розвідки та білоруські опозиціонери. Збільшення кількості особового складу було б помітним, бо їх одразу б відправили на полігон, там їх треба було б десь розмістити, чимось годувати.

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Відсутність техніки

Як зазначив Жданов, навіть збільшення кількості особового складу не означало б наступ. Бо, так, можливо, вони вже їдуть зі своїми автоматами, але ж більше нічого немає. А треба танки, БТР, машини тощо. Техніку б перекидали ешелонами, а цього росіяни не приховують.

Ми постійно їм спостерігаємо. Перекидають їх з Білорусі в Білорусь, туди-сюди. Поставити 5 – 8 людських вагонів у військовому ешелоні – це не проблема. Тому я думаю, що навряд нині здійснюється приховане перекидання особового складу, тим паче це не підтверджують дані розвідки,

– підкреслив військовий експерт.

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