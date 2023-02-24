Просив поговорити з Лукашенком, – Дейнеко про зустріч з білорусами перед вторгненням

Сергій Дейнеко розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення зустрічався з білоруським колегою. Це відбулося на кордоні двох країн.

Дейнеко – голова Держприкордонслужби України – розповів, що зустрівся з білоруським колегою 19 лютого. Тоді українські прикордонники вже розуміли: повномасштабне вторгнення от-от почнеться.

Зверніть увагу Не вірив, що буде вторгнення з Криму, – Дейнеко про російське вторгнення і напрямки наступу

Я довів йому нашу інформацію, попросив передати її самоназваному президенту Лукашенку, тим більше, що той теж є прикордонником,

– зауважив Дейнеко.

Він нагадав, що Лукашенко проходив строкову службу у прикордонних військах КДБ СРСР. Дейнеко дав колезі послухати деякі матеріали, перехоплення розмов російських військовослужбовців.

Білоруський колега запевнив Дейнеко, що такого "точно не може бути" та він того ж дня доповість Лукашенку. Водночас голова Держприкордонслужби України розумів: йому брешуть. Це була остання розмова.

Росія хоче встановити повний контроль над Білоруссю

Росія використовує територію Білорусі для атак по Україні. Зокрема, запускає з території країни ракети та БПЛА.

Кремль хоче встановити повний контроль над Білоруссю. За задумом бункерного діда та його посіпак, це має статися до 2030 року. На той час країна-терористка хоче повністю контролювати білоруське законодавство, війська, мову, освіту.

Водночас це – надто оптимістично з боку Кремля: думати, що Росія існуватиме аж до 2030 року.