Чи достатньо військ у Білорусі, щоб почати наступ: пояснення від ЗСУ
У ЗСУ оцінили ймовірність наступу з Білорусі станом на 23 лютого. Зокрема, відповіли, чи достатньо військ у Білорусі, щоб вже почати наступ.
Деталі розповів Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ. Він наголосив, що Білорусь продовжує надавати свою територію для навчання російських окупантів, інформує 24 канал.
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Кількість особового складу, озброєння та військової техніки в рамках угруповання військ так званої союзної держави республіки Білорусь та Росії є недостатньою для формування ударних угруповань та проведення наступу з білоруської території на територію України,
– мовиться у повідомленні.
Станом на 23 лютого не зафіксували змін у чисельності та розташуванні ворожих сил на таких напрямках:
- Волинському;
- Рівненському;
- Житомирському;
- Київському;
- Чернігівському;
- Сумському.
Українські захисники – на своїх позиціях. Сили ППО – напоготові. Людей закликають не панікувати. Водночас важливо дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. Коли повідомляють про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги.