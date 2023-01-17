Російські війська розгортаються на одному з полігонів Білорусі: що показують супутникові знімки

Активність на головних білоруських полігонах досі залишається досить високою. Зокрема, на супутникових фото сервісу Planet Labs вдалося побачити, що відбувається на військовому полігоні "Лепельський" у Вітебській області.

Полігон "Лепельський" – один із перших, куди почали надходити ешелони з російською технікою та військовослужбовцями. Це почалося орієнтовно з 18 жовтня 2022 року, після анонсу спільних навчань так званого регіонального угруповання сил Білорусі та Росія.

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Що відбувається на полігоні "Лепельський"

Станом на 12 січня 2023 року російські війська продовжують прибувати на полігон "Лепельський". Паралельно триває постійна перевірка 19-ї гвардійської окремої механізованої бригади, яка дислокується поблизу в селі Заслонава.

Зокрема, 9 січня танковий батальйон бригади розпочав марш на 227-й спільний військовий полігон під Борисавою.

13 – 18 грудня минулого року відбувалася перевірка готовності чергових сил цієї ж бригади.

На супутникових фото полігону видно багато техніки, серед якої, ймовірно, є КАМАЗи, танки та БМП. Загальна кількість – не менше 150 одиниць. Зі східної та західної сторони можна побачити 2 польові табори приблизно на 14 і 30 наметів. Кожен намет величиною орієнтовно 10 на 5 метрів.

На північ від полігону розташована залізнична станція "Заслонова". Від неї через військове містечко та ліс йде дорога прямо на полігон. На вокзалі стоять 2 ешелони з вагонами та платформами для завантаження техніки. Дивлячись на тіні, які відкидає ця техніка, можна припустити, що це переважно танки, БМП та вантажівки.

На супутниковому знімку також видно, що частину вивезли з гаражів на базі зберігання техніки. В період з 13 по 18 грудня 2022 року їх використовувалися для зберігання бойових машин піхоти.

Дивіться супутникові фото полігону "Лепельський" / Фото "Радыё Свабода"

Воєнна розвідка відстежує пересування російських військ на території Білорусі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що, за даними української воєнної розвідки, ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.

Існує певний механізм оцінки загроз, є певні маркери, за якими ми оцінюємо ймовірність тієї чи іншої дії. Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації в Білорусі. Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання,

– зауважив представник ГУР.

За його словами, російська армія в Білорусі:

завдає ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України,

проводить навчання та готує мобілізованих.

"Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", – пояснив Черняк.

Він додав, що воєнна розвідка України відстежує те, що відбувається на території Білорусі, оскільки там є російські військові.

"Нам доводиться вести в Білорусі розвідку – ми цього не приховуємо. У разі вторгнення сили окупантів буде знищено", – підсумував представник воєнної розвідки.

Загроза наступу з Білорусі: коротко