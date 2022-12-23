У Зеленського закликають українців не реагувати на російські вкиди про "наступ з Білорусі"

В українському медіапросторі все частіше звучать погрози про наступ з Білорусі. В Офісі Президента запевнили українців, що наразі приводів для хвилювання немає.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника ОП України Дарина Зарівна. Вона наголосила, що "вторгнення з Білорусі" – це одна з найулюбленіших тем російської пропаганди.

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Українців закликають довіряти лише перевіреним джерелам

Зарівна запевнила, що інформаційні вкиди про наступ з Білорусі роблять через "відверто зашкварених персонажів". Також російська пропаганда паралельно розповсюджує чутки через месенджери в стилі "мій знайомий військовий сказав".

Відповідь на таке може бути коротка – це готовність наших Сил оборони,

– пише радниця.

Зарівна закликала українців слухати лише офіційних спікерів. За її словами, ворог хоче впливати на нерви українського населення напередодні святкових днів, тому не треба давати йому шансів на успіх.

Загроза наступу з Білорусі: що відомо