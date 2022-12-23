У Зеленського закликають українців не реагувати на російські вкиди про "наступ з Білорусі"
Джерело:Дарина Зарівна
В українському медіапросторі все частіше звучать погрози про наступ з Білорусі. В Офісі Президента запевнили українців, що наразі приводів для хвилювання немає.
Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника ОП України Дарина Зарівна. Вона наголосила, що "вторгнення з Білорусі" – це одна з найулюбленіших тем російської пропаганди.
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Українців закликають довіряти лише перевіреним джерелам
Зарівна запевнила, що інформаційні вкиди про наступ з Білорусі роблять через "відверто зашкварених персонажів". Також російська пропаганда паралельно розповсюджує чутки через месенджери в стилі "мій знайомий військовий сказав".
Відповідь на таке може бути коротка – це готовність наших Сил оборони,
– пише радниця.
Зарівна закликала українців слухати лише офіційних спікерів. За її словами, ворог хоче впливати на нерви українського населення напередодні святкових днів, тому не треба давати йому шансів на успіх.
Загроза наступу з Білорусі: що відомо
- Росія перекидає до Білорусі все більше військової техніки. Зокрема, країна-агресорка передала своїй союзниці партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К".
- До слова, це вже не перше постачання військової техніки до Білорусі. Зокрема, 18 грудня військам Білорусі передали не менше 6 одиниць техніки.
- Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив "раптову перевірку" військ. Диктатор каже, що її провели "на всякий випадок", бо проти Білорусі нібито хтось планує агресію.
- Після зустрічі кремлівського диктатора Владіміра Путіна та Лукашенка почалися масові пересування військової техніки й підготовка до атаки. Однак згодом цю інформацію спростували. Військовий експерт Михайло Притула зауважив, що у Путіна поки немає сил для нападу з Білорусі.