Загроза є постійно: чого Україні варто очікувати з Півночі

Допоки триватиме війна з Росією та білоруським очільником буде Алєксандр Лукашенко, який є маріонеткою Владіміра Путіна, доти існуватиме загроза наступу з Білорусі. Рівень її градації не червоний, чи жовтий та зелений, а синій.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що з огляду на кількість сил та засобів, присутніх у Білорусі, вона не становить загрози для вторгнення на територію України.

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На які дії може вистачити сил та засобів у Білорусі

На думку Коваленка, станом на сьогодні війська та техніка, які є на білоруській території, можуть лише вчиняти диверсійну діяльність. Оскільки у Білорусі перебувають близько 400 вагнерівців. Але й вони переважно зайняті тим, що навчають білоруські підрозділи.

ЦНС повідомив, що Мінськ планує влаштувати провокацію під "чужим прапором" у прикордонній зоні з Україною. Режим Лукашенко нібито хоче продемонструвати китайським колегам, як вони успішно вміють справлятися з кризовими ситуаціями.

Загальна кількість армії у Білорусі – приблизно 15 тисяч особового складу. Вони становлять загрозу лише на два тижні активних бойових дій. Можливо, навіть менше, адже білоруси фактично не мають досвіду ведення бойових дій в умовах повномасштабної війни.

Тому загроза існуватиме. Але похід на Київ 2:0 завтра – такого рівня загрози немає,

– наголосив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що на Півночі залишаються проблеми й вони мають тенденцію до загострення. Відтак загрозу ігнорувати не можна. Однак розвідник не вказав конкретний напрямок атаки, щоб уникнути паніки.