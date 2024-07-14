У РНБО прокоментували заяву Буданова про наступ з Півночі

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни можуть атакувати Україну з Півночі. У РНБО пояснили заяву генерал-лейтенанта.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, про яку саме територію мовиться.

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Що сказав Коваленко про наступ росіян з Півночі

Багато людей чомусь плутають Північ, про яку каже Буданов, і Білорусь. Це різні речі,

– уточнив Коваленко.

За його словами, загрози наступу з Білорусі немає.

До речі, Кирило Буданов пояснював, що атака росіян з Півночі можлива, адже вона вже триває. Очільник розвідки пояснив, що проблеми є й вони мають тенденцію до загострення.

Проте Буданов не відповів на питання, чи це буде Сумський або Чернігівський напрямок.

Якщо я почну відповідати на це запитання, ми з вами ще спровокуємо паніку,

– уточнив очільник розвідки.

Буданов переконаний, що катастрофи не буде, але ігнорувати проблеми не вийде.

"Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", – підсумував Кирило Буданов.