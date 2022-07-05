Провокації були і будуть, – Зеленський розповів про те, як себе поводить Придністров'я

Володимир Зеленський прокоментував загрози для України з боку Білорусі та невизнаного Придністров'я. Він заявив, що не погоджується з президенткою Молдови щодо відсутності провокацій з окупованої Росією молдовської території.

Про це президент розповів на 26 щорічному урядовому круглому столі The Economist 5 липня. 24 канал передає деталі.

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Росія здійснює провокації, щоб втягнути Придністров'я у війну

Зеленський відверто заявив, що не зовсім погоджується з Маєю Санду – за його словами, провокації з Придністров'я фіксувалися і фіксуються.

Вони дрібні (провокації – ред. 24 канал), але вони є, Росія це робить. Росія робить це спеціально, щоб і там була колотнеча, щоб і там був наступний вибух цієї війни,

– запевнив президент України.

Володимир Зеленський додав, що Білорусь нині також перебуває під загрозою втягнення у війну проти України, втім наша держава може відповісти на це лише одним – ми до цього готові.

Як Зеленський прокоментував загрозу з Білорусі

Президент України наголосив, що з території Білорусі по наших містах та селах вже прилетіло безліч ракет різних калібрів, що завдали страждань українському народу. Він зауважив, що наша держава розуміє, що це не було рішенням цивільних білорусів.

Разом з тим Зеленський зауважив на відповідальності – білоруський народ не може мовчати й заявляти, що це не вони. Президент вірить, що білоруси зроблять все, аби не допустити втягнення їхньої країни у війну проти України.

Проте, провокації з боку Білорусі вже є. Саме тому Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій, запевнив Володимир Зеленський.

Детальніше – виступ Зеленського на урядовому круглому столі The Economist: дивіться відео