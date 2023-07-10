Загроза пуску крилатих ракет: на Сході України – повітряна тривога

Повітряну тривогу оголосили на Сході, в деяких північних, південних та центральних областях. Ворог підняв у небо винищувачі Ту-22м3.

Російські Ту-22м3 злітали з аеродрому Шайковка Калузької області Росії. Тривогу оголосили орієнтовно о 11:06 10 липня. Вже орієнтовно о 11:40 почали лунати відбої, проте на Сході України досі небезпечно.

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Де в Україні небезпечно

Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– заявили Повітряні сили ЗСУ.

Моніторингові канали написали про те, що над Курською областю вже 4 борти Ту-22мЗ.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав людей: "Уважно ставимося до тривог".



Мапа тривог станом на 11:22 10 липня / Скриншот з "єТривога"

У телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" написали, що в небо злетіло чотири борти Ту-22М3.

Всі у напрямку на Моздок. У повітрі 4 борти ТУ-22М3. Поки що без пусків і думаю їх не буде. Переліт на Моздок,

– мовиться в повідомленні.

Попри цю інформацію, під час повітряної тривоги людям безпечніше перебувати в укриттях.

Станом на 11:30 10 липня в телеграм-каналі "є Тривога" попередили, що є загроза обстрілу в Донецькій області. Людей закликали перейти в укриття.

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