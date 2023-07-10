Загроза пуску крилатих ракет: на Сході України – повітряна тривога
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Повітряну тривогу оголосили на Сході, в деяких північних, південних та центральних областях. Ворог підняв у небо винищувачі Ту-22м3.
Російські Ту-22м3 злітали з аеродрому Шайковка Калузької області Росії. Тривогу оголосили орієнтовно о 11:06 10 липня. Вже орієнтовно о 11:40 почали лунати відбої, проте на Сході України досі небезпечно.
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Де в Україні небезпечно
Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– заявили Повітряні сили ЗСУ.
Моніторингові канали написали про те, що над Курською областю вже 4 борти Ту-22мЗ.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав людей: "Уважно ставимося до тривог".
Мапа тривог станом на 11:22 10 липня / Скриншот з "єТривога"
У телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" написали, що в небо злетіло чотири борти Ту-22М3.
Всі у напрямку на Моздок. У повітрі 4 борти ТУ-22М3. Поки що без пусків і думаю їх не буде. Переліт на Моздок,
– мовиться в повідомленні.
Попри цю інформацію, під час повітряної тривоги людям безпечніше перебувати в укриттях.
Станом на 11:30 10 липня в телеграм-каналі "є Тривога" попередили, що є загроза обстрілу в Донецькій області. Людей закликали перейти в укриття.
Росія атакувала Запоріжжя
- Посеред дня 9 липня Росія атакувала школу в Оріхові Запорізької області. Кремль вдарив по приміщенню тоді, коли мирні громадяни отримували гуманітарну допомогу.
- На жаль, внаслідок вибуху російської авіабомби загинуло четверо людей. Росія вбила жінок 43, 45, 47 років, чоловіка 47 років. Ще 11 мирних мешканців – з пораненнями доправлені в лікарню.
- Росія майже знищила приміщення школи, пошкодила житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані біля епіцентру вибуху.