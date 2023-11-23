Загроза "Шахедами": у кількох областях України лунають тривоги

В Україні ввечері 23 листопада у кількох областях лунали сигнали повітряної тривоги. Так, військові попереджали про ракетну небезпеку та можливе завдання ударів безпілотниками.

Зокрема, російські БпЛА можуть рухатися з Півдня на Північний Захід. 24 Канал закликає жителів областей, де лунають тривоги прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу силам ППО.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

24 листопада

По всіх областях відбій повітряної тривоги.У Житомирській області – відбій повітряної тривоги.Повітряну тривогу оголосили у Тернопільській області. Там також загроза атаки "Шахедами".Повітряні сили оголосили тривогу у Житомирській області. Там загроза атаки "Шахедами".Повітряні сили оголосили відбій тривоги у Черкаській областей. Наразі загроза для Хмельницької області.Відбій тривоги у Кіровоградській області. Загроза атаки безпілотниками у Вінницькій і Черкаській областях.

23 листопада

23:42 Наразі тривога лунає у Кіровоградській області. Там повідомляли про загрозу атаки "Шахедами".Відбій пролунав у Одеській і Херсонській областях. Загроза лишилася для Миколаївської області.Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. За його словами, це важливо.У Повітряних силах повідомили, що група ворожих ударних БпЛА на Миколаївщині рухається у західному напрямку. Загроза для Одеської області. 22:38 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки у Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях.Моніторингові телеграм-канали пишуть, що цілі на Сумщину і Чернігівщину припинили існування.Повітряні сили закликали жителів Прилук перебувати в укриттях.У Повітряних силах попередили про рух ракети через Сумщину в напрямку Чернігівської області. Там закликали громадян перебувати в укриттях.Повітряні сили попередили про небезпеку жителів Миргорода. Жителів міста закликали йти в укриття.Повітряні сили попередили про рух ракети через Сумщину в напрямку Полтавської області. Громадян цих областей закликали перебувати в укриттях.

22:03 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Херсонська;

Луганська;

АР Крим.



Повітряна тривога 23 листопада / Скриншот 24 Каналу

Ігнат пояснив, чому тривоги під час атаки "Шахедами" довгі

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про останні атаки України "Шахедами". За його словами, наразі окупанти обстрілюють нашу державу фактично врозкид.

Він наголосив, що росіяни прокладають маршрути для своїх безпілотників таким чином, щоб виявити прогалини в українські протиповітряній обороні. Наразі основним місцем пусків дронів є район Приморсько-Ахтарська у Росії.

Ігнат сказав, що окупанти завдають ударів "Шахедами" групами по кілька хвиль. Через це повітряні тривоги в Україні такі довгі.

В Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги.Повітряні сили оголосили тривогу у Чернігівській області. Там також – ракетна небезпека.Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА з Херсонської області у Північно-Західному напрямку. Загроза ударів для Миколаївської та Дніпропетровської областей.Повітряна тривога пролунала у Сумській, Полтавській та Харківській областях. Там попереджали про ракетну небезпеку.Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Одеській області. Громадян закликали негайно пройти в укриття цивільного захисту.