Загроза "Шахедами": у кількох областях України лунають тривоги
23 листопада 2023, 21:53Читать новость на русском
В Україні ввечері 23 листопада у кількох областях лунали сигнали повітряної тривоги. Так, військові попереджали про ракетну небезпеку та можливе завдання ударів безпілотниками.
Зокрема, російські БпЛА можуть рухатися з Півдня на Північний Захід. 24 Канал закликає жителів областей, де лунають тривоги прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу силам ППО.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
24 листопада02:23 По всіх областях відбій повітряної тривоги.01:56 У Житомирській області – відбій повітряної тривоги.01:32 Повітряну тривогу оголосили у Тернопільській області. Там також загроза атаки "Шахедами".01:09 Повітряні сили оголосили тривогу у Житомирській області. Там загроза атаки "Шахедами".00:33 Повітряні сили оголосили відбій тривоги у Черкаській областей. Наразі загроза для Хмельницької області.00:12 Відбій тривоги у Кіровоградській області. Загроза атаки безпілотниками у Вінницькій і Черкаській областях.
23 листопада23:42 Наразі тривога лунає у Кіровоградській області. Там повідомляли про загрозу атаки "Шахедами".23:06 Відбій пролунав у Одеській і Херсонській областях. Загроза лишилася для Миколаївської області.22:46 Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. За його словами, це важливо.
22:45 У Повітряних силах повідомили, що група ворожих ударних БпЛА на Миколаївщині рухається у західному напрямку. Загроза для Одеської області. 22:38 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки у Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях.22:34 Моніторингові телеграм-канали пишуть, що цілі на Сумщину і Чернігівщину припинили існування.22:27 Повітряні сили закликали жителів Прилук перебувати в укриттях.22:26 У Повітряних силах попередили про рух ракети через Сумщину в напрямку Чернігівської області. Там закликали громадян перебувати в укриттях.22:13 Повітряні сили попередили про небезпеку жителів Миргорода. Жителів міста закликали йти в укриття.22:11 Повітряні сили попередили про рух ракети через Сумщину в напрямку Полтавської області. Громадян цих областей закликали перебувати в укриттях.
22:03 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 23 листопада / Скриншот 24 Каналу
Ігнат пояснив, чому тривоги під час атаки "Шахедами" довгі
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про останні атаки України "Шахедами". За його словами, наразі окупанти обстрілюють нашу державу фактично врозкид.
- Він наголосив, що росіяни прокладають маршрути для своїх безпілотників таким чином, щоб виявити прогалини в українські протиповітряній обороні. Наразі основним місцем пусків дронів є район Приморсько-Ахтарська у Росії.
- Ігнат сказав, що окупанти завдають ударів "Шахедами" групами по кілька хвиль. Через це повітряні тривоги в Україні такі довгі.