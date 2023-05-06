Чи очікувати масштабних обстрілів: льотчик пояснив причини частих повітряних тривог

Росія намагається виявити розміщення українських систем ППО. Коли у небо підіймаються Ту-22М, Ту-95 окупантів, вмикається протиповітряна оборона України. Російська аеророзвідка намагається зафіксувати наші системи.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, удари російської ракети Х-22 особливо небезпечні.

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Військовий експерт пояснив, що ракета Х-22 неточна, її ймовірне відхилення становить приблизно 300 метрів.

"Вони будуть зараз намагатись "тренувати" нашу систему ППО. Звичайно, по всій країні вмикається повітряна тривога. Це теж нагнітання психологічного стану українців. Це акти геноциду українського народу", – зауважив він.

Росіяни "тренують" українську ППО

Роман Світан зазначив, що російські літаки можуть підійматись, але не стріляти ракетами. Навіть якщо вони і випускають її, то ракета може не долетіти.

Таке тренування іноді їм потрібно для того, щоб виявити наші ЗРК. Тим більше коли ми отримали Patriot, отримаємо SAMP/T. Росіяни можуть займатись таким "тренуванням", щоб ми включались і виключались,

– вважає співрозмовник.

Як стверджує льотчик-інструктор, у росіян залишилось не так багато ракет. Останні масштабна ракетна атака була 9 березня, а під час двох останніх обстрілів росіяни випускали по 20 ракет.

Світан про повітряні тривоги: дивіться відео

Окупанти битимуть по цілях

Світан підкреслив, що важко спрогнозувати дії росіян. На його думку, ворог буде бити по цілях, особливо по тих, які розташовані на лінії фронту. Також вони можуть атакувати Слов’янськ та Краматорськ.

"Будуть працювати по логістичних ланцюгах, якими доставляють боєприпаси, та місцях зосередження всередині країни. Важко спрогнозувати, але з військової точки зору це перші цілі. А далі у режимі геноцидного терору росіяни можуть бити по мирних мешканцях", – припустив льотчик.

Російська атака на Краматорськ та Слов'янськ