Військовий оглядач припустив, коли може бути ракетна атака з боку Росії та чи впорається ППО
Вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія робить велику паузу між ракетними атаками. Окупанти за цей час хочуть накопичити зброю, щоб атакувати цивільні об’єкти під час контрнаступу ЗСУ, та знайти нові цілі для ударів.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, Україна зараз отримує сучасні види ППО та має у запасі радянські системи.
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Росіяни бережуть ракети
Денис Попович зазначив, що представники українського командування називали причини такої паузи між ракетними обстрілами з боку Росії:
- Накопичення боєприпасів;
- Ворог шукає нові цілі для обстрілів.
Обстріли не принесли їм (росіянам – 24 Канал) бажаного результату. Енергетична інфраструктура працює. Ми навіть знову почали продавати електроенергію нашим партнерам за кордон. Їм потрібно знайти інші цілі для своїх ударів. Це логістика, транспортні вузли,
– пояснив він.
Військовий оглядач припустив, що окупанти накопичують боєприпаси, щоб продовжити обстріли восени та взимку, якщо війна триватиме до того часу. На його думку, ракети ворог хоче використати, щоб завадити контрнаступу ЗСУ, спробувати порушити логістику, постачання зброї.
Попович про ракетні обстріли з боку Росії: дивіться відео
Чи зможуть ППО захистити Україну
Попович наголосив, що окрім сучасних зразків систем протиповітряної оборони, які вже отримує Україна, ЗСУ будуть мати радянські ППО, якими відбивали атаки Росії весь цей час.
"Ми з вами звертаємо увагу на ті нові системи, які нам постачають. Але у нас ніхто не відбирав старі ракетні комплекси, тому вони, звичайно, будуть задіяні. Тим паче, що одне з головних призначень ЗРК середньої дальності – це прикриття сил і засобів під час ведення бойових дій", – додав військовий оглядач.
Росіяни можуть накопичувати ракети, щоб потім вдарити по енергетиці
- Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що російські загарбники могли не відмовитись від ідеї залишити Україну без тепла та світла. Тому вони можуть накопичувати ракети, щоб бити по нашій енергетиці восени 2023 року.
- Він припустив, що росіяни будуть накопичувати ракети все літо, а потім спробують повторити такі ж атаки, як минулого року. На його думку, це буде під час наступного опалювального сезону, мовиться про жовтень і листопад
- Харченко вважає, що Україна буде більш підготовленою та краще обладнаною для протидії потенційним ударам енергетики. Він наголосив, що у країни буде добра підготовка за допомогою ППО та фізичного захисту.
- З іншого боку, відновити міцність енергосистеми важким обладнанням до наступного сезону Київ, найімовірніше, не встигне. За словами Харченка, можливий блекаут, дефіцит потужності чи відключення світла.