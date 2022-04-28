Загроза ракетних ударів з моря та окупованого Криму залишається високою
28 квітня 2022 , 16:57Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ОК "Південь"
Корабельні угруповання чорноморського флоту Росії продовжують блокаду північно-західної частини Чорного моря. Через це загроза ракетних ударів залишається високою.
Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".
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"Загроза ракетних ударів з моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою", – мовиться у повідомленні.
Зважаючи на це, українцям необхідно дотримуватися усіх необхідних заходів безпеки.
Нагадаємо, що за даними розвідки Великої Британії, у Чорному морі базуються приблизно 20 суден військово-морських сил Росії. Серед них є і підводні човни.
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