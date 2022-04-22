Загроза ракетних ударів на Півдні залишається: як з моря, так і з окупованих територій

22 квітня 2022 , 16:08
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Оперативне командування "Південь" повідомило, що загроза ракетних ударів залишається, як з моря, так і з окупованих територій.

Крім того, зазначають, що зранку 22 квітня 2022 року на українське узбережжя хвилями винесло 2 морські міни.

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Фахівці Військово-морських сил України швидко та ефективно ліквідували загрозу.

Оперативне командування "Південь" нагадало про дотримання встановлених правил та обмежень:

  • утримуйтеся від прогулянок та зйомок на узбережжі,
  • виконуйте алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги,
  • довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації,
  • не піддавайтеся паніці і провокаціям.
Важливо! Одеситам заборонено гуляти пляжами через небезпеку натрапити на міни.

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Автор: Марія Лелека