Загроза ракетних ударів на Півдні залишається: як з моря, так і з окупованих територій
22 квітня 2022 , 16:08Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Оперативне командування "Південь" повідомило, що загроза ракетних ударів залишається, як з моря, так і з окупованих територій.
Крім того, зазначають, що зранку 22 квітня 2022 року на українське узбережжя хвилями винесло 2 морські міни.
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Фахівці Військово-морських сил України швидко та ефективно ліквідували загрозу.
Оперативне командування "Південь" нагадало про дотримання встановлених правил та обмежень:
- утримуйтеся від прогулянок та зйомок на узбережжі,
- виконуйте алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги,
- довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації,
- не піддавайтеся паніці і провокаціям.
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