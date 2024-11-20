У МЗС відреагували на тимчасове закриття посольств через загрозу обстрілів

У Міністерстві зовнішніх справ України прокоментували перехід низки посольств країн в Україні на дистанційну роботу. У відомстві вважають, що така реакція є перебільшеною.

У міністерстві підкреслюють, що обстріли, на жаль, є щоденною реальністю українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України у телеграмі.

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Загроза зберігається завжди

У МЗС зазначили, що перебувають у постійному контакті з партнерами щодо безпекових загроз. Там вважають, що сьогоднішня реакція партнерів є перебільшеною.

Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що обстріли з боку Росії є, на жаль, щоденною практикою.

У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів,

– йдеться у заяві.

У міністерстві вважають, що партнерам слід було не створювати додаткового інформаційного нагнітання, а реагувати на загрози стримано, як у попередні тисячу днів.

У МЗС закликають українців ніколи не нехтувати сигналами повітряної тривоги і йти в укриття. Так слід робити щоразу, коли існує загроза ракетного обстрілу, а не лише сьогодні.