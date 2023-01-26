Загроза ракетної атаки: де в Україні вже вимкнули світло

26 січня 2023, 08:14
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Джерело:

ДТЕК

В Україні вранці 26 січня оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу масованої ракетної атаки. У низці областей застосували екстрені вимкнення світла.

Світло вимикають превентивно, аби уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у випадку влучань. Водночас людей закликають не панікувати та вірити у захисників українського неба.

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Через загрозу ракетної атаки застосовуються екстрені відключення світла. Це – вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі,
– мовиться у повідомленні.

Де вже застосовують екстрені вимкнення

Станом на 08:20 екстрені вимкнення світла застосували у:

  • Києві:
  • Київській області; 
  • Одеській області;
  • Дніпропетровській області (у Кривому Розі зупинили рух по всій лінії швидкісного трамвая).
Важливо! Окрім того, повідомили про можливі вимкнення у Черкаській, Житомирській областях. 

Українців просять не користуватися ліфтами та вимкнути всі електроприлади.

Окрім того, людям нагадують правила безпеки. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Автор: Мар'яна Бекало