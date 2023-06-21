Можуть атакувати у будь-яку хвилину: в ОК "Південь" закликали не ігнорувати тривогу

У Чорному морі Росія розміщує один ракетоносій – фрегат "Генерал Макаров", який має 8 ракет "Калібр". Рівень загрози дуже високий. Атака може статись у будь-яку хвилину.

Про це 24 Каналу повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що до сигналів повітряної тривоги потрібно ставитись максимально серйозно.

Дивіться також Ворог атакував дронами Хмельниччину: все, що відомо про удар 21 червня

Ситуація у Чорному морі

Наталія Гуменюк розповіла, що у Чорному морі корабельне угрупування складається з 9 одиниць, розміщений один ракетоносій. Мовиться про фрегат "Генерал Макаров", який оснащений вісьмома ракетами типу "Калібр".

У такому випадку рівень загрози позначається як дуже високий, коли корабель у бойовому чергуванні та поблизу рубежів пусків. Атака може статись будь-якої хвилини. Тому до сигналів повітряної тривоги прохання ставитись максимально серйозно,

– закликала речниця.

Крім того, вона зазначила, що один корабель окупантів чергує в Азовському морі. У такий спосіб ворог намагається контролювати мародерський процес, адже Росія краде з портів все, що може.

Атаки "Шахедами" будуть повторюватись

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України зауважила, що Росія закуповує нові партії "Шахедів", поки будуються потужності на території країни-агресорки.

Ми спостерігаємо рух вантажних портів, які поставляють товари військового призначення. Це означає, що такі атаки будуть повторюватись. Треба пам'ятати, навіть вірячи у сили ППО, що наслідки повітряних боїв бувають дуже небезпечними. Тому сигналами повітряної тривоги нехтувати не можна,

– додала Гуменюк.

Росія атакувала дронами Хмельниччину