Загроза Росії є одним з найбільших викликів для Центральної та Східної Європи, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда позитивно оцінив саміт НАТО 14 червня. Він наголосив, що члени Альяну обговорювали питання безпеки на східному фланзі та загрози, зокрема боку Росії.

Реакція Дуди на саміт НАТО

Президент схвально відреагував на те, що на саміті обговорили загрозу Росії. Її Дуда вважає однією з найбільших викликів для Центральної та Східної Європи.

До теми Росія – не нормальна країна, а держава-агресор, – Дуда

Це прозвучало в переважній більшості заяв, включаючи заяви президента США Джо Байдена, що, на жаль, все ще є абсолютно поточна загроза з боку Росії у вигляді її різної агресивної поведінки, у вигляді її агресії в Україні. Це один із найбільших викликів, що існують у геополітичному просторі,

– заявив політик.

Дуда зазначив, що під час розмови з Байденом, американський президент запевнив, що безпека Центральної та Східної Європи, включаючи безпеку Польщі, дуже близька йому. За словами Дуди, Байден особисто працював над тим, щоб Польща стала членом НАТО.

Польський лідер очікує інформації від США після розмови Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

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