"Шахеди" в небі України: куди летять та де найбільша загроза

25 вересня 2024, 00:22
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Автор: Олесь Друкач

Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Російська армія атакує Україну дрони-камікадзе з південного та північного напрямків і цієї ночі, 25 вересня. Повітряні сили інформують, куди рухаються ворожі БпЛА та де створюють найбільшу загрозу.

Першими про роботу сил Протиповітряної оборони повідомили у Сумській ОВА. Далі "Шахеди" попрямували й на інші українські області.

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Атака "Шахедами" 25 вересня: що відбуваєьться

01:33, 25 вересня

Рух ударних БпЛА фіксують:

– в південній частині Хмельницької області, курс західний.
– в південній частині Полтавської області, курс південний.
– на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.
– в південній частині Київської області, курс західний.
– в Чернігівській області, курс південний.

01:01, 25 вересня

Повітряна тривога в Київській та Хмельницькій областях – туди рухаються "Шахеди". Загалом моніторингові спільноти нараховують їх близько десятка.

00:20, 25 вересня

Де зараз триває повітряна тривога / Карта alerts.in.ua

00:17, 25 вересня

Оновлення щодо руху ударних БпЛА:

– в східній частині Чернігівської області, курс західний.
– в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
– в Миколаївській області, курс північно-західний.
– на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
– на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
– в південній частині Харківської області, курс південний.
– в Кіровоградській області, курс північний.

00:01, 25 вересня

Повітряні сили інформують про рух БпЛА ворога:

– в північній частині Одеської області, курс північно-західний.
– в південній частині Сумської області, курс південно-західний.
– в південно-західній частині Полтавської області, курс західний.
– в районі Кривого Рогу.
– в південній частині Кіровоградської області, курс північний.
– в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
– на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.

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