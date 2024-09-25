"Шахеди" в небі України: куди летять та де найбільша загроза

Російська армія атакує Україну дрони-камікадзе з південного та північного напрямків і цієї ночі, 25 вересня. Повітряні сили інформують, куди рухаються ворожі БпЛА та де створюють найбільшу загрозу.

Першими про роботу сил Протиповітряної оборони повідомили у Сумській ОВА. Далі "Шахеди" попрямували й на інші українські області.

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Атака "Шахедами" 25 вересня: що відбуваєьться

01:33, 25 вересня Рух ударних БпЛА фіксують: – в південній частині Хмельницької області, курс західний.

– в південній частині Полтавської області, курс південний.

– на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.

– в південній частині Київської області, курс західний.

– в Чернігівській області, курс південний. 01:01, 25 вересня Повітряна тривога в Київській та Хмельницькій областях – туди рухаються "Шахеди". Загалом моніторингові спільноти нараховують їх близько десятка. 00:20, 25 вересня Де зараз триває повітряна тривога / Карта alerts.in.ua 00:17, 25 вересня Оновлення щодо руху ударних БпЛА: – в східній частині Чернігівської області, курс західний.

– в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.

– в Миколаївській області, курс північно-західний.

– на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.

– на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.

– в південній частині Харківської області, курс південний.

– в Кіровоградській області, курс північний. 00:01, 25 вересня Повітряні сили інформують про рух БпЛА ворога: – в північній частині Одеської області, курс північно-західний.

– в південній частині Сумської області, курс південно-західний.

– в південно-західній частині Полтавської області, курс західний.

– в районі Кривого Рогу.

– в південній частині Кіровоградської області, курс північний.

– в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

– на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.