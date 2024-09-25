"Шахеди" в небі України: куди летять та де найбільша загроза
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російська армія атакує Україну дрони-камікадзе з південного та північного напрямків і цієї ночі, 25 вересня. Повітряні сили інформують, куди рухаються ворожі БпЛА та де створюють найбільшу загрозу.
Першими про роботу сил Протиповітряної оборони повідомили у Сумській ОВА. Далі "Шахеди" попрямували й на інші українські області.
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Атака "Шахедами" 25 вересня: що відбуваєьться
Рух ударних БпЛА фіксують: – в південній частині Хмельницької області, курс західний. Повітряна тривога в Київській та Хмельницькій областях – туди рухаються "Шахеди". Загалом моніторингові спільноти нараховують їх близько десятка. Оновлення щодо руху ударних БпЛА: – в східній частині Чернігівської області, курс західний. Повітряні сили інформують про рух БпЛА ворога: – в північній частині Одеської області, курс північно-західний.
– в південній частині Полтавської області, курс південний.
– на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.
– в південній частині Київської області, курс західний.
– в Чернігівській області, курс південний.
– в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
– в Миколаївській області, курс північно-західний.
– на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
– на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
– в південній частині Харківської області, курс південний.
– в Кіровоградській області, курс північний.
– в південній частині Сумської області, курс південно-західний.
– в південно-західній частині Полтавської області, курс західний.
– в районі Кривого Рогу.
– в південній частині Кіровоградської області, курс північний.
– в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
– на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
Рух ударних БпЛА фіксують:
– в південній частині Хмельницької області, курс західний.
Повітряна тривога в Київській та Хмельницькій областях – туди рухаються "Шахеди". Загалом моніторингові спільноти нараховують їх близько десятка.
Оновлення щодо руху ударних БпЛА:
– в східній частині Чернігівської області, курс західний.
Повітряні сили інформують про рух БпЛА ворога:
– в північній частині Одеської області, курс північно-західний.