Загроза "Шахедів" і ворожої авіації: у низці областей – повітряна тривога

18 квітня 2024, 23:47
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У низці областей України пізно ввечері 18 квітня була повітряна тривога. Окупанти запускали свої дрони, а також загрожували авіацією.

Також були попередження про можливий зліт стратегічної авіації ворога. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині: є постраждалі

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

00:53, 19 квітня

Херсонська, Одеська, Миколаївська області – також відбій повітряної тривоги.

00:24, 19 квітня

У Кіровоградській області – відбій повітряної тривоги.

00:01, 19 квітня

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про рух ракети на Павлоград.

23:47, 18 квітня

Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" в Дніпропетровській області, рухаються курсом на північ!

23:45, 18 квітня

Повітряні сили попередили про рух ракети з півдня на Миколаївщину!

23:40, 18 квітня

Повітряні сили повідомили, що тривога в областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

23:27, 18 квітня

Дніпропетровська та Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!

23:16, 18 квітня

Моніторингові канали повідомляють, що відмічено зліт 6 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья".Кількість бортів буде уточнюватись.

За даними телеграм-каналів, у разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 02:00-03:30.

Автор: Владислав Кравцов