Загроза "Шахедів" і ворожої авіації: у низці областей – повітряна тривога

У низці областей України пізно ввечері 18 квітня була повітряна тривога. Окупанти запускали свої дрони, а також загрожували авіацією.

Також були попередження про можливий зліт стратегічної авіації ворога. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі