Загроза "Шахедів" і ворожої авіації: у низці областей – повітряна тривога
У низці областей України пізно ввечері 18 квітня була повітряна тривога. Окупанти запускали свої дрони, а також загрожували авіацією.
Також були попередження про можливий зліт стратегічної авіації ворога. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Херсонська, Одеська, Миколаївська області – також відбій повітряної тривоги. У Кіровоградській області – відбій повітряної тривоги. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про рух ракети на Павлоград. Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" в Дніпропетровській області, рухаються курсом на північ! Повітряні сили попередили про рух ракети з півдня на Миколаївщину! Повітряні сили повідомили, що тривога в областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Дніпропетровська та Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА! Моніторингові канали повідомляють, що відмічено зліт 6 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья".Кількість бортів буде уточнюватись. За даними телеграм-каналів, у разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 02:00-03:30.
Херсонська, Одеська, Миколаївська області – також відбій повітряної тривоги.
У Кіровоградській області – відбій повітряної тривоги.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про рух ракети на Павлоград.
Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" в Дніпропетровській області, рухаються курсом на північ!
Повітряні сили попередили про рух ракети з півдня на Миколаївщину!
Повітряні сили повідомили, що тривога в областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Дніпропетровська та Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!
Моніторингові канали повідомляють, що відмічено зліт 6 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья".Кількість бортів буде уточнюватись.
За даними телеграм-каналів, у разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 02:00-03:30.