США закликали людей у Румунії утриматися від відвідувань синагог і мечетей: що сталося

Посольство США у Бухаресті просить своїх громадян цими вихідними не відвідувати культові споруди через ризик терактів. Це попередження пролунало на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Американське посольство повідомило, що отримало відомості про потенційну небезпеку для синагог, мечетей і храмів у країні, пише "Голос Америки".

Дивіться також Росіяни повідомляють про спробу теракту у будівлі МВС у Смоленську

Чому не можна відвідувати культові місця

Застереження діє з 11 по 13 жовтня. У ці дні існує висока загроза терактів. До слова, саме одинадцятого і дванадцятого чисел єврейська спільнота відзначає релігійне свято Йом Кіпур, Судний день, коли віряни зосереджуються на пості та покаянні.

Посольство закликає громадян США проявляти підвищену обережність поблизу релігійних установ в Румунії в цей період,

– йдеться у повідомленні відомства.

Водночас у Служба розвідки Румунії (SRI) кажуть, що не мають даних, які б підтверджували підвищення ризик терористичного нападу. Втім, SRI додала, що діятиме з особливогою увагою, аби захистити безпеку Румунії.

До слова, 30 вересня Ізраїль розпочав наземну операцію у Лівані, а згодом поновив наступ у Секторі Гази. 1 жовтня Іран завдав масованого удару по Ізраїлю, використавши понад 180 балістичних ракет. Тель-Авів відповів Тегерану у день річниці нападу ХАМАС.

Нагадаємо, що у місті Беер-Шева на півдні Ізраїлю стався теракт, під час якого невідомий відкрив вогонь на центральному автовокзалі. Терористичний напад у Тель-Авіві 1 жовтня забрав життя 7 людей.