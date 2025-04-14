Путін хоче відродити імперію: Зеленський вважає, що війна може перерости у Третю світову
- Президент Володимир Зеленський вважає, що без протистояння України та партнерів Росії, війна може перерости у Третю світову.
- Зеленський наголошує, що Путін прагне відродити Російську імперію, що є реальною загрозою для світової безпеки.
Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Україна разом з партнерами не буде протистояти Росії, то Владімір Путін може піти далі. Як наслідок, війна може перерости у Третю світову.
Про це 24 Канал пише з посиланням на інтерв'ю президента для CBS News.
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Загроза світової війни – реальна
За словами Володимира Зеленського, Росія може планувати подальшу ескалацію конфлікту в Європі, що загрожує світовій безпеці. Владімір Путін прагне захопити більше земель для відновлення Російської імперії, тож не відмовиться від захоплення навіть країн-членів НАТО.
Кінцева мета Путіна – відродити Російську імперію та повернути території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну,
– сказав український лідер.
Аби цього не допустити, Україні, на думку Зеленського, потрібна підтримка партнерів для протистояння подальшому просуванню окупантів.
Президент України наголосив, що небезпека з боку Росії для світу – "це не спекуляції, бо загроза реальна". Він додав, що у випадку поширення війни у світі "не буде безпечного місця".
Раніше Володимир Зеленський говорив, що початок Третьої світової війни – це не просто мрії Путіна, а цілком реальні плани, які підтримує Північна Корея та Іран.