"Шахеди" на Півдні, є небезпека від ворожої авіації: де зараз оголошено повітряну тривогу

1 лютого 2024, 23:15
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Вечір 1 лютого видався відносно тихим, але росіяни все одно запустили ударні дрони. 24 Канал розкаже, в яких областях зараз тривога і де летять "Шахеди".

Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття!

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Де оголошено повітряну тривогу і де є вибухи

00:10, 02 лютого

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
 

00:09, 02 лютого

У Повітряних силах розповіли, де зараз летять "Шахеди":

  • БпЛА з Кіровоградської області у Дніпропетровську (курс східний);
  • БпЛА з Миколаївщини у Кіровоградську область (курс північний);
  • БпЛА з Миколаївщини у Дніпропетровську область (курс північно-східний).
     
23:56, 01 лютого

Тривога розширилася на Запорізьку та Дніпропетровську області.

23:24, 01 лютого

Чергова група БпЛА з Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.

БпЛА в Кіровоградській області, курс північний.
 

22:58, 01 лютого

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

22:46, 01 лютого

БпЛА в Миколаївській області (Баштанський район) курсом на Кіровоградщину.

22:32, 01 лютого

Миколаївська, Херсонська області – загроза ударних БпЛА.

Автор: Ірина Чеботнікова