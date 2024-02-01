"Шахеди" на Півдні, є небезпека від ворожої авіації: де зараз оголошено повітряну тривогу

Вечір 1 лютого видався відносно тихим, але росіяни все одно запустили ударні дрони. 24 Канал розкаже, в яких областях зараз тривога і де летять "Шахеди".

Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття!

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Де оголошено повітряну тривогу і де є вибухи