"Шахеди" на Півдні, є небезпека від ворожої авіації: де зараз оголошено повітряну тривогу
Вечір 1 лютого видався відносно тихим, але росіяни все одно запустили ударні дрони. 24 Канал розкаже, в яких областях зараз тривога і де летять "Шахеди".
Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття!
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Де оголошено повітряну тривогу і де є вибухи
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря, є загроза застосування авіаційних засобів ураження. У Повітряних силах розповіли, де зараз летять "Шахеди": Тривога розширилася на Запорізьку та Дніпропетровську області. Чергова група БпЛА з Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини. БпЛА в Кіровоградській області, курс північний. БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний. БпЛА в Миколаївській області (Баштанський район) курсом на Кіровоградщину. Миколаївська, Херсонська області – загроза ударних БпЛА.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
У Повітряних силах розповіли, де зараз летять "Шахеди":
Тривога розширилася на Запорізьку та Дніпропетровську області.
Чергова група БпЛА з Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.
БпЛА в Кіровоградській області, курс північний.
БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
БпЛА в Миколаївській області (Баштанський район) курсом на Кіровоградщину.
Миколаївська, Херсонська області – загроза ударних БпЛА.