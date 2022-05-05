Загроза висадки десанту та присутність кораблів: росіяни тримають напругу у Чорному морі
Джерело:фейсбук ОК "Південь"
Російські окупанти продовжують тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря. Однак українські Сили оборони ефективно протидіють ворогу.
Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".
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Напруга у Чорному морі зберігається через присутність російського корабельного угруповання, загрозу висадки десанту, а також проведення розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів, зокрема й ударного типу.
Сили оборони виконують завдання за призначенням та ефективно протидіють ворогу,
– наголосили в ОК "Південь".
Чого не варто робити громадянам
Зважаючи на таку ситуацію, в ОК "Південь" закликали громадян зберігати спокій та дотримуватися деяких правил:
- не відвідвідувати пляжі та інші заборонені території;
- не перебувати у воді з використанням маломірних та інших плавзасобів;
- не наражити себе на небезпеку;
- не заважати діям Сил оборони.
"Дякуємо свідомим громадянам за пильність. Ваше інформування відповідних органів про підозрілу активність у прибережній зоні допомагає нам тримати обстановку стабільною та контрольованою", – додали в ОК "Південь".
Ситуація у Чорному та Азовському морях: останні новини
- Російські кораблі в акваторії Чорного моря продовжують атакувати мирні українські міста ракетами. Також їхня присутність заважає вільному судноплавству.
- За даними Генштабу Збройних Сил України, російські військові активно використовують кораблі у Чорному та Азовському морях. Вони завдають з них ударів по території України. Наразі у ворога є там 3 такі кораблі.
- Українські військові 1 травня здійснили чергову атаку позицій російських окупантів на острові Зміїний. Внаслідок цього ворог зазнав значних втрат як в особовому складі, так і в техніці. Зокрема, загинули 42 окупанти.
- Туреччина відкрила великі поклади газу у Чорному морі. Уже найближчим часом його планують не лише видобути, а й активно використовувати.
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