Загроза висадки десанту та присутність кораблів: росіяни тримають напругу у Чорному морі

Російські окупанти продовжують тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря. Однак українські Сили оборони ефективно протидіють ворогу.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

До теми Окупанти продовжують блокувати для судноплавства частину Чорного моря

Напруга у Чорному морі зберігається через присутність російського корабельного угруповання, загрозу висадки десанту, а також проведення розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів, зокрема й ударного типу.

Сили оборони виконують завдання за призначенням та ефективно протидіють ворогу,

– наголосили в ОК "Південь".

Чого не варто робити громадянам

Звуки вибухів та пострілів, які чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів.

Зважаючи на таку ситуацію, в ОК "Південь" закликали громадян зберігати спокій та дотримуватися деяких правил:

не відвідвідувати пляжі та інші заборонені території;

не перебувати у воді з використанням маломірних та інших плавзасобів;

не наражити себе на небезпеку;

не заважати діям Сил оборони.

"Дякуємо свідомим громадянам за пильність. Ваше інформування відповідних органів про підозрілу активність у прибережній зоні допомагає нам тримати обстановку стабільною та контрольованою", – додали в ОК "Південь".

Ситуація у Чорному та Азовському морях: останні новини

Російські кораблі в акваторії Чорного моря продовжують атакувати мирні українські міста ракетами. Також їхня присутність заважає вільному судноплавству.

За даними Генштабу Збройних Сил України, російські військові активно використовують кораблі у Чорному та Азовському морях. Вони завдають з них ударів по території України. Наразі у ворога є там 3 такі кораблі.

Українські військові 1 травня здійснили чергову атаку позицій російських окупантів на острові Зміїний. Внаслідок цього ворог зазнав значних втрат як в особовому складі, так і в техніці. Зокрема, загинули 42 окупанти.

Туреччина відкрила великі поклади газу у Чорному морі. Уже найближчим часом його планують не лише видобути, а й активно використовувати.

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