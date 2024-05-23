У Латвії відповіли, чи є зараз загроза нападу Путіна на НАТО
У світі все частіше говорять про ймовірний напад Путіна на НАТО. У такому випадку першими під удар можуть потрапити країни Балтії. Глава МЗС Латвії Байба Браже оцінила цю небезпеку.
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, наскільки тривожним сигналом, зокрема, і для Латвії є те, що після більш ніж 2 років повномасштабної війни росіяни змогли здійснити новий наступ на Харківщині.
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НАТО змінило свою військову стратегію
Байба Браже уточнила, що наразі ніякої військової загрози від Путіна для країн НАТО немає. Він не є загрозою, зокрема, і для країн Балтії.
Ми намагатимемося, щоб так було і надалі,
– каже вона.
Також глава латвійського МЗС зазначила, що Альянс та союзники суттєво попрацювали над зміною військової стратегії НАТО. Це також має сприяти ситуації в Україні.
"Тому присутність союзників, їхня швидкість, величезні інвестиції й розуміння ситуації, нові промислові можливості – це все також йде на користь Україні", – вважає Байба Браже.
Це вона пояснює тим, що наявність "сильніших та більш військово спроможних союзників" означає для України більше допомоги, тренувань, знань, досвіду, оцінки загроз.
НАТО та Україна: останні новини
- У ЄС заговорили про можливість військових навчань в Україні у 2025 році. Такі дії західних союзників свідчать про поступове розмиття "червоних ліній".
- Але, за словами президента Зеленського, це все тільки на словах. Він зазначив, що Україна підтримає будь-які варіанти допомоги. Втім, конкретних пропозицій НАТО ще не надає.
- Країни НАТО також наразі розглядають різні варіанти вступу України в Альянс. Політолог Ігор Рейтерович каже, що вони можуть запропонувати приєднання до НАТО без майбутніх деокупованих територій. Але наразі цей сценарій не є пріоритетним.