У Латвії відповіли, чи є зараз загроза нападу Путіна на НАТО

У світі все частіше говорять про ймовірний напад Путіна на НАТО. У такому випадку першими під удар можуть потрапити країни Балтії. Глава МЗС Латвії Байба Браже оцінила цю небезпеку.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, наскільки тривожним сигналом, зокрема, і для Латвії є те, що після більш ніж 2 років повномасштабної війни росіяни змогли здійснити новий наступ на Харківщині.

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НАТО змінило свою військову стратегію

Байба Браже уточнила, що наразі ніякої військової загрози від Путіна для країн НАТО немає. Він не є загрозою, зокрема, і для країн Балтії.

Ми намагатимемося, щоб так було і надалі,

– каже вона.

Також глава латвійського МЗС зазначила, що Альянс та союзники суттєво попрацювали над зміною військової стратегії НАТО. Це також має сприяти ситуації в Україні.

"Тому присутність союзників, їхня швидкість, величезні інвестиції й розуміння ситуації, нові промислові можливості – це все також йде на користь Україні", – вважає Байба Браже.

Це вона пояснює тим, що наявність "сильніших та більш військово спроможних союзників" означає для України більше допомоги, тренувань, знань, досвіду, оцінки загроз.

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