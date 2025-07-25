Зеленський відповів, чи є ризики для євроінтеграції України через законопроєкт про НАБУ і САП
- Президент Зеленський запевнив, що Україна хоче бути частиною Європи та не ризикуватиме вступом до Євросоюзу.
- Він пообіцяв знайти вихід у ситуації з антикорупційними органами, базуючись на потребах антикорупціонерів та суспільства.
Україна хоче бути частиною Європи та не має наміру ризикувати можливим вступом до Європейського Союзу. У цьому запевнили всіх українських партнерів.
Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у рамках зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.
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Чи є ризики для вступу України в ЄС?
У ЄС сумнівно висловлювалися стосовно нещодавнього закону про НАБУ та САП, наголошуючи на необхідності діяльності незалежних антикорупційних органів задля вступу та фінансування. Володимир Зеленський наразі каже, що загрози немає.
Ми ж в одній інфраструктурі з Європою, ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Я запевнив всіх наших партнерів, які зі мною спілкувалися про війну, про Туреччину. Сьогодні, наприклад, ми обговорюємо Рамштайн, ми обговорюємо багато питань,
– сказав він.
Він зазначив, що пообіцяв знайти вихід у ситуації з НАБУ та САП. За словами українського президента, він запропонує власне бачення, відштовхуючись від потреб антикорупціонерів та бажань суспільства у цьому питанні.
До слова, The Guardian писало, що Європейський Союз вітає нові плани Володимира Зеленського щодо антикорупційного закону. Раніше президентка комісії висловлювала занепокоєння з цього приводу.