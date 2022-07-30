Напруга зростає: Тайвань підняв у небо винищувачі через навчання Китаю та ймовірний візит Пелосі

У Південно-східній Азії зростає напруга на тлі можливого візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Через прогнози з Китаю збити американський літак, на Тайвані підняли у небо винищувачі.

Масла у вогонь підливають військові навчання, які оголосив Китай, перекривши Тайванську протоку. За даними ЗМІ, снаряди китайських РСЗВ долітають до Тайваню.

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За літаком Пелосі спостерігають тисячі людей

У Пекіні категорично проти візиту третьої за значимістю особи США на Тайвань, тому Китай всіляко погрожує. Зокрема навіть лунали окремі заяви про можливість збити американський літак. За даними ЗМІ, Тайвань розгорнув ППО в районі аеропорту, куди би мав приземлитися американський борт.

Водночас у застосунку Flightradar24 за літаком, яким Ненсі Пелосі полетіла до Азії, спостерігає понад 100 тисяч людей по всьому світу.



За літаком, яким летить Пелосі, спостерігає 104 тисячі людей / Скриншот

Станом на 16:08 американський борт пішов на посадку в американському штаті Гаваї.

Китайські снаряди з РСЗВ долітають до Тайваню

Журналіст Чаухарі Паверз повідомив, що китайська артилерія долітає до берегів Тайваню. Крім того, за даними ЗМІ, Китай перемістив свою артилерію на узбережжя, яке за 180 кілометрів від острова.

Китайські снаряди долітають до Тайваню: дивіться відео

За даними ізраїльського видання Terror Alarm, Тайвань розгортає ПП в районі аеропорту Таоюань. Водночас обстріли Китаю, які Пекін називає навчаннями, не припиняються.

Китай продовжує обстріли Тайваню: дивіться відео

Китай може розпочати вторгнення на Тайвань

КНР та Китайська Республіка на Тайвані розділені після громадянської війни, під час якої комуністи захопили материкову частину країни, тому тодішнє керівництво країни вирішило переїхати на острів.

Китай неодноразово заявляв про свої претензії на Тайвань, та цього року вони стали агресивнішими, особливо після анонсованого візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів. У Пекіні уже публічно погрожували рішучою відповіддю на цей крок, однак за даними ЗМІ непублічна риторика Китаю агресивніша, адже мова йде про військову відповідь. Серед варіантів – завадити Пелосі приземлитися на Тайвань військовим шляхом – перехопити літак або збити його.

Крім того, китайська армія напередодні 95-ої річниці свого заснування опублікувала у соцмережах повідомлення "Готуємося до війни". Цю публікацію можна розцінити як і піднесення морального духу, що армія завжди готова захищати країну, так і пряму погрозу Тайваню й США, який зобов'язався захищати острів.

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