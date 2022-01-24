Загроза вторгнення Росії: чому Зеленський назвав Харків та куди ще може полізти Путін

Нещодавно президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія спробує окупувати Харків. Аналітики впевнені, що перша столиця України є лише одним із варіантів ймовірної атаки Росії, оскільки це – прикордонне місто.

Загрози існують й на інших напрямках, однак у разі вторгнення Росія зазнає колосальних втрат серед живої сили, техніки та найбільш боєздатних російських підрозділів окупаційних військ, а санкції вдарять по її економіці. Детальніше про це – експерти розповіли сайту 24 каналу.

До теми Можливий напад Росії та окупація Харкова: про що розповів Зеленський в інтерв'ю Washington Post

Харків – один з ймовірних напрямків атаки РФ

Володимир Зеленський припустив, що Росія може спробувати окупувати деякі українські міста, наприклад, Харків під приводом "захисту російськомовного населення". Проте президент наголосив, що спроба захоплення великих міст стане початком великомасштабної війни.

Український політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи слова глави держави, зазначив, що до 2014 року в Україні майже ніхто не вірив, що Росія може розпочати проти нас війну та захопити частину нашої території. Були люди, які казали про таку можливість, але абсолютна більшість не вірила, що може бути пряма агресія та анексія Криму. До початку бойових дій, часто можна було почути фразу: "Ніколи не думав, що доживу до війни з Росією".

Про що зараз йдеться, що мав на увазі президент, якщо прочитати цей фрагмент в інтерв'ю? Йдеться про те, що може бути об'єктом нападу російської атаки. Сам факт ризиків агресії РФ не заперечується. Зараз це обговорюється і в США, і в Європі, і у нас. І президента про це запитали. Я так розумію, що запитання було, де саме можуть атакувати. І він як один з прикладів, як один з варіантів атаки, згадав про Харків. Володимир Фесенко Український політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

Експерт розповів, що і сам – харків'янин і прожив там 25 років. Місто розташоване за 40 кілометрів від кордонів з Росією. Крім того, там переважно російськомовне населення. А у Путіна одне з гасел, яке використовується для виправдання агресії, – захист російськомовних мешканців.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

На Донбасі тим часом використовується вже інше гасло – захищати "громадян РФ". На думку фахівця, зараз більше ризиків саме на окупованій частині.

За російськими офіційними даними, там вже понад 600 тисяч отримали російські паспорти. До речі, коли захоплювали Крим, там також використовували гасло про захист "громадян РФ". Тому ризики можуть бути на різних напрямках. Атака може бути на Маріуполь і Одесу. На жаль, такий варіант теж існує,

– зазначив він.

Від російських колег, розповів Фесенко, чути й про такі ризики, як спроби захопити український Південь, відрізати Україну від Азовського та Чорного морів. Варіанти різні, а про Харків президент згадав перш за все тому, що це – найбільше російськомовне місто в Україні, друге за чисельністю, та місто буквально на кордоні з РФ.

Володимир Фесенко зазначив, що Харків – один з ймовірних варіантів агресії РФ / Фото з фейсбуку експерта

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Провалений проєкт "Новоросія"

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що у 2014 році сам по собі проєкт "Новоросія" по окупації території України Російською Федерацією передбачав захоплення територій від Харкова до Одеси.

Він мав картографічні підрозділи під назвою "Новоросія" з усіма цими "народними республіками". І цей проєкт формувався достатньо давно та ліг в основу окупації 2014 року. Він не виник цієї миті та, як відомо, провалився. Тому дуже часто російські пропагандисти досі використовують термін "Південний Схід" щодо війни в Україні. Хоча ніякого "Південного Сходу" як такого немає. Їм вдалося окупувати менш як 50 відсотків Донецької та Луганської областей та фактично півострів Крим. Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач

На думку Коваленка, Зеленський згадав Харків як одне з міст, яке у свій час було на вістрі російської гібридної атаки. Харків, безсумнівно, як і будь-яке інше прикордонне місто, перебуває під загрозою. Але з іншого боку, напад лише на одне місто виключно для того, щоб його захопити та окупувати, не несе в собі ніякого сенсу. Це нераціонально та нелогічно, бо захоплення одного міста потягне за собою серйозні втрати живої сили та техніки найбільш боєздатних російських підрозділів окупаційних військ.

З іншої сторони будуть колосальні санкції, які вдарять по економіці Російської Федерації, фактично нівелюючи її й без того нікчемний потенціал. Якщо Росія і задумує якісь агресивні дії, то вони мають виходити за межі того ж самого міста Харкова. Вони мають виходити за межі не просто районів, а й областей,

– додав фахівець.

Олександр Коваленко наголосив, якщо Росія нападе – втрати будуть колосальні / Фото з фейсбуку експерта

Коваленко зауважив, що той контингент, який нині сконцентрований на кордоні з Україною, не дозволяє настільки масштабно проводити операції та контролювати захоплені території. Але з іншого боку,, бо РФ продовжує перекидати сили та засоби до наших кордонів і кожен день вони збільшують це групування.

Він пояснив, що 120 – 140 тисяч не вистачить для здійснення окупаційних дій. Однак групування чисельністю 175 – 200 тисяч – це вже серйозний натяк на потенційну загрозу, яку треба контролювати 24 години на добу.