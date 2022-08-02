Слабкий світ гратиметься в "рятівників" від ядерного апокаліпсису: яку роль приготували Україні

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ зіштовхнувся з ядерною небезпекою, небаченою з часів холодної війни.

"Занепокоєні" знову вклали козир до рук путіна

Загрози, які виникають через війну в Україні, а також в Азії й на Близькому Сході, відділяють світ від ядерного знищення "одним, лише одним непорозумінням, одним прорахунком".

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Світ може спробувати "помирити" ядерні держави за рахунок України / Фото "Ракурс"

Схоже, ядерний шантаж путіна вийшов на новий рівень. Тепер слабаки, які привели світ до вседозволеності росії та Китаю, будуть хором тиснути на Україну, щоб "зарєшать" війну за рахунок жертви.

Ніхто з них чомусь не визнає, що спусковим гачком катастрофи стало системне роззброєння України.

Важливо – Денисенко заявив, що росія й надалі вдаватиметься до ядерного шантажу