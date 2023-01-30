Нічого не може, крім брязкання ядерною зброєю, – політолог про страхи самої Росії

Росіяни навмисне шантажують Захід ядерною зброєю, тому що не мають інших важелів впливу. Втім, російське керівництво саме дуже боїться наслідків.

Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, Росія у першу чергу сама не хоче перетворитися на “ядерний попіл”.

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Для чого росіяни шантажують Захід ядерною війною

Ігор Ейдман переконаний, що політика ядерного шантажу – це мейнстрим російської політики.

Окрім брязкання ядерною зброєю, вони нічого не можуть,

– наголосив він.

За його словами, війна проти України чітко показала, що традиційне озброєння в Росії на рівні ще радянських часів.

"Такою зброєю не злякати Захід, НАТО. Єдине, чим вони можуть загрожувати – це ядерна зброя", – пояснив він.

На думку Ейдмана, саме таким шантажем уже давно займається президент Росії Владімір Путін. Проте політика ядерного шантажу не ізольована від інших частин російської політики та життя. Вона нагадує розхвалювання росіянами танків "Армата", які ніхто не бачив ніде, крім парадів.

"Пафосу і понтів багато, а в реальності там все вже згнило, поржавіло і не в робочому стані. І це одна із причин, чому цей ядерний шантаж не має успіху", – зосередив увагу він.

За словами політолога, це не злякало західні країни, як сподівався Путін, а, навпаки, посилило їхню підтримку України.

Ця історія провальна для фільмів, які будуть піарити західних політиків по типу Бориса Джонсона: "які вони сміливі, витримали наїзди Путіна і його шантаж". Тільки для цього і ні для чого іншого, ймовірно, цей шантаж не годиться,

– додав він.

Тож ніякого іншого впливу на західних політиків погрози Путіна не будуть мати.

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Чи боїться сама Росія ядерної війни

Ігор Ейдман розказав, що сама Росія, безумовно, ніяку ядерну війну починати не хоче.

Треба бути взагалі божевільним, щоб почати ядерну війну. У них зовсім інші плани на життя,

– пояснив він.

За його словами, росіяни не планують, щоб все те, що вони нажили протягом всього життя, в один прекрасний момент перетворилося на один ядерний попіл.

Ймовірно, російське керівництво хоче створити нове дворянство, яке буде керувати державою на століття вперед.

"Садиби в них є, лишилося тільки людей туди записати. І тоді нове дворянство готове", – додав він.

Такі заяви Росії – це безвихідь.

"Про це доволі сміливо сказала, що від неї неочікувано, Маргарита Симоньян. Вони вважають, якщо дадуть задню, то Захід і Україна відповідно не буде задкувати, а буде продовжувати їх тиснути", – наголосив політолог.

На його думку, росіяни бояться зупинитися та здати ті позиції, які захопили, бо це означає розписатися у власній професійній непридатності.

Програти цю війну для них – це втратити владу, а це означає втратити свободу і, можливо, навіть життя,

– зосередив увагу він.

Тому вони продовжують не дивлячись на все намагатися якось "вгризатися" в українські позиції.

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