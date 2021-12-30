Загрожує нацбезпеці: Естонія відмовила у візі російському журналісту
30 грудня 2021 , 05:10Читать новость на русском
Джерело:"РИА Новости"
Естонія вирішила не видавати візу російському журналісту. Адже того у Євросоюзу вважаюсь особою, яка загрожу безпеці.
Мовиться про Анатолія Самохвалова. Він збирався їхати до Талліна на чемпіонат Європи з фігурного катання.
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Естонія не пустила російського журналіста: подробиці
Естонія відмовилася видавати візу журналісту "РИА Новости" Анатолію Самохвалову.
- Той збирався їхати до Талліна для начебто висвітлення чемпіонату Європи з фігурного катання.
- А проте естонська влада не пустила його – через ймовірну загрозу безпеці.
Одна чи більше держав (Шенгенської зони, – 24 канал) вважають, що ви створюєте загрозу для громадського порядку чи внутрішній безпеці,
– мовиться в обґрунтуванні.
У російському міністерстві закордонних справ відреагували: мовляв, "щось не так з внутрішньою безпекою Естонії".
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