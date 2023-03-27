Поїхали не заробляти для ЗСУ, а втекли: що загрожує артистам-зрадникам

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні введено правовий режим воєнного стану та закрито кордони для чоловіків, однак певні категорії громадян все ж можуть виїжджати у зарубіжні країни на нетривалий час. Зокрема, артисти, які дають концерти на підтримку ЗСУ.

Не так давно розгорівся скандал за участі коміка Андрія Щегеля, який перетнув державний кордон нібито задля концертної діяльності, однак фактично втік з країни та повертатися не збирається. Юрист Владислав Юрчак в коментарі 24 Каналу пояснив, що загрожує цьому артисту та іншим громадянам, які так вчинили.

Дивіться також Брат в "ДНР", батько – мільйонер: чому заступника глави митниці Черкаського досі не звільнили?

"Прямої відповідальності немає"

Як відомо, якщо відбувається перевищення термінів перебування певної особи за кордоном та/або змінення мети цією особою виїзду за кордон, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про дозвіл на виїзд за межі держави. Відбувається це протягом 7 робочих днів з моменту встановлення факту правопорушення.

Власне, якщо Щегель не повернеться до України у визначений термін, йому скасовують дозвіл на перетин кордону.

Станом на сьогодні (23 березня 2023 року – 24 Канал) відсутні будь-які прямі санкції щодо таких порушників. Зокрема, немає жодної прямої відповідальності, ані адміністративної, ані кримінальної,

– констатував Владислав Юрчак.

Він додав, що притягнути до відповідальності такого громадянина як, наприклад, Щегель можливо лише, коли він під час перетину кордону використовував підроблені документи, а також зумисне ухилявся від призову на військову службу. Однак на практиці довести останнє досить важко.

Втеча від армії карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років згідно з теперішнім законодавством.

Для наявності складу відповідного злочину між незаконним перетином кордону та ухиленням від мобілізації повинен існувати прямий зв'язок. Саме тому, на мою думку, ситуація зі Щегелем – яскравий приклад необхідності введення відповідальності для псевдоартистів, волонтерів і спортсменів. Таку позицію, зрештою підтримує і Мінкульт у своєму коментарі щодо ситуації з Андрієм Щегелем,

– зазначив Юрчак.

Усі деталі скандалу з коміком Щегелем: дивіться відео

Згадаємо наостанок, що на початку березня Щегель все ж перепрошував за свої цинічні заяви в бік України та стосовно того, що втік з рідної держави під час широкомасштабної війни. Однак разом з тим він також заявив, що з нього зробили ворога. Це, на думку коміка, зовсім несправедливо.