Касетні снаряди загрожують цивільним? Як на це відповідають у США

Цей день настав. ЗСУ отримають від США касетні боєприпаси. Скільки, коли, під які гарантії, і чому їх надають саме зараз? Спробую коротко переповісти, що кажуть в Пентагоні.

Як США аргументують своє важливе рішення

У найновіший пакет військової допомоги США серед іншого заклали касетні снаряди до артилерії 155-міліметрового калібру. Їх виділять з американських запасів, тому ці снаряди опиняться на полі бою вже найближчим часом.

Читайте також Резніков пояснив, де і за якими принципами ЗСУ будуть застосовувати касетні боєприпаси

Скільки їх буде конкретно в цьому пакеті? Про точну кількість в Пентагоні не кажуть, аби не розкривати усіх карт. Однак заступник міністра оборони США Колін Кол підтвердив, що для контрнаступу США забезпечать ЗСУ сотнями тисяч касетних снарядів.

Касетні боєприпаси замість одного великого снаряда містять сотні дрібних. Таким чином одна бомба може знищити багато цілей. Але дехто їх критикує за те, що нерозірвані касетні снаряди можуть перебувати в землі тривалий час, загрожуючи цивільному населенню. Що на це кажуть у США?

По-перше, в Пентагоні наголошують, що Росія нерозбірливо використовує касетні снаряди проти цивільного населення України. Натомість ЗСУ будуть їх використовувати проти російської армії та для звільнення власних територій.

По-друге, США передають Україні снаряди з дуже низьким коефіцієнтом нерозриву – менше ніж 2,35%. У касетних боєприпасів Росії ця частка становить 30 – 40%. Тож порівняно з цим американські снаряди становлять значно меншу загрозу для цивільних.

По-третє, в Пентагоні заявили, що Україна дала письмові гарантії того, що не буде використовувати ці снаряди в густонаселених районах та вестиме записи, де саме ці снаряди застосували, щоб у майбутньому спростити розмінування територій і знешкодити нерозірвані боєприпаси.

Цікаво У контрнаступу ЗСУ та саміту НАТО є дещо спільне

Найважливіше – перемога у війні

На питання про безпечність таких снарядів для мирного населення заступник міністра оборони США Колін Кол відповів так: "Мене, як і будь-кого, хвилює гуманітарна складова. Однак найстрашніше для людей України – це перемога Росії у війні. Тому важливо, щоб цього не сталось".

Чому Україні передають такі снаряди саме зараз? Як пояснили в Пентагоні, щоб заповнити потребу до того часу, поки США та союзники наростять виробництво звичайних снарядів для вимог активної війни. Простішими словами, щоб протягом контрнаступу не було прогалин з поставками боєкомплектів.

Рекомендуємо Зрадники нікому не потрібні: як росіяни позбавляються колаборантів в окупації

Упродовж наступальних дій розхід артилерії дуже високий. Тому щоб встигати за цим темпом і переконатись, що ЗСУ мають достатньо снарядів у наступні місяці, США передають вже наявні боєприпаси, які лежать на їхніх складах у великій кількості – касетні.

Учора я також говорив про це з пані послом України в США Оксаною Маркаровою. Вона сказала, що рішення про касетні снаряди є вкрай важливим. У Києві чудово розуміють усі застереження, тому ЗСУ будуть використовувати такі снаряди відповідально – бо звільняють свої території та своїх людей.