Загрози для людей немає: у Держпродспоживслужбі відреагували на чорний сніг на Прикарпатті

На Івано-Франківщині випав чорний сніг. У Держпродспоживслужбі повідомили, що у взятих пробах виявили підвищений вміст ртуті.

У лабораторії досліджували проби з Галича. Брали на експертизу сніг 16 грудня та для повторного аналізу – 18 грудня.

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На чорний сніг скаржились жителі Галича

Про це розповів журналістам начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби на Івано-Франківщині Віталій Фіглевський.

На чорний сніг поскаржились місцеві мешканці Галича. 18 грудня фахівці взяли проби у самому місті, а також на в'їзді та виїзді.

Сніг перевіряли на вміст токсинів

У законодавстві не передбачено норм для снігу, отож фахівці орієнтувались на показники поверхневих вод.

Сніг перевіряли на токсини, а також проводили фізико-хімічні дослідження.

У центрі Галича та біля ветлікарні сніг був візуально чорний, сірий, і це бачимо на фізико-хімічних дослідженнях. На площі майдану Різдва фахівці виявили незначне перевищення вмісту ртуті,

– розповів Фіглевський.

Проте у Держпродспоживслужбі запевнили: жодної загрози цей сніг людям не становить. Сніг перетворюється на воду, яка проходить фільтрацію. Наразі невідомо, чому забарвлення снігу змінилось, причину досі з'ясовують.

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Що відомо про чорний сніг на Прикарпатті: