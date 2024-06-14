Останнім часом кількість кібератак та штучно створених міграційних криз, спрямованих з боку Росії чи її сателітів на членів НАТО значно зросла. НАТО підготувало відповідь для відбиття подібних гібридних атак у майбутньому.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції, що в Альянсу є готовий план щодо відбиття російських загроз.

Дивіться також Це важлива точка для росіян: що стане кроком до перемоги України у війні

НАТО готове відбивати загрози з боку Росії

Генеральний секретар Альянсу озвучив на сьогоднішній пресконференції плани щодо відбиття зростаючих загроз на східному кордоні НАТО. Він торкнувся як збройної оборони країн НАТО, так і гібридного тиску Росії.

Сьогодні (13 червня) міністри погодили низку варіантів реагування, які члени Альянсу можуть вживати індивідуально або колективно. Це включає посилений обмін розвідінформацією, посилений захист критичної інфраструктури, та подальше зменшення простору для російських спецслужбовців,

– зазначив генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що Альянс буде захищатися від будь-яких ворожих дій.

Росія тисне на НАТО