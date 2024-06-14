НАТО погодило варіанти відповіді на ворожі дії Росії, кількість яких зросла, – Столтенберг
Джерело:NATO news
Останнім часом кількість кібератак та штучно створених міграційних криз, спрямованих з боку Росії чи її сателітів на членів НАТО значно зросла. НАТО підготувало відповідь для відбиття подібних гібридних атак у майбутньому.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції, що в Альянсу є готовий план щодо відбиття російських загроз.
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НАТО готове відбивати загрози з боку Росії
Генеральний секретар Альянсу озвучив на сьогоднішній пресконференції плани щодо відбиття зростаючих загроз на східному кордоні НАТО. Він торкнувся як збройної оборони країн НАТО, так і гібридного тиску Росії.
Сьогодні (13 червня) міністри погодили низку варіантів реагування, які члени Альянсу можуть вживати індивідуально або колективно. Це включає посилений обмін розвідінформацією, посилений захист критичної інфраструктури, та подальше зменшення простору для російських спецслужбовців,
– зазначив генсек НАТО.
Столтенберг наголосив, що Альянс буде захищатися від будь-яких ворожих дій.
Росія тисне на НАТО
- Влада Росїі в односторонньому порядку ухвалила рішення щодо змін кордонів з Литвою та Фінляндією. Ці зміни країна-агресорка хоче впровадити в Балтійському морі.
- Міністерство оборони Росії оголосило про намір визначити частину вод на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області, як свої внутрішні морські води.
- Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострюється. Щодня фіксується близько 300 нелегальних спроб перетнути кордон між Польщею та Білоруссю.
- Нещодавно навіть помер польський прикордонник, якого 28 травня поранив мігрант, що намагався незаконно перетнути кордон. У той день група нелегалів намагалась прорватися з Білорусі у Польщу.
- Також на території Польщі діють різні російські агентурні та диверсійні мережі. Агентство внутрішньої безпеки Польщі нещодавно затримало трьох осіб: двох громадян Білорусі й одного громадянина Польщі.
- Росія також розгорнула ядерну зброю на території Білорусі. Ймовірно, Путін таким чином хоче налякати Північноатлантичний альянс та зупинити допомогу для України.