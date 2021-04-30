Загрози вторгнення немає, – Наєв про можливі сценарії розвитку подій на кордоні

Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів про можливі сценарії розвитку конфлікту біля кордону. За його словами, наразі загрози вторгнення немає.

Наєв заявив, що розглядають різні сценарії розвитку подій по всій протяжності кордону. Українські військові регулярно проводять навчання та тренування.

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Командувач наголосив, що розроблені плани застосування сил оборони. Вони передбачають застосування лише українських військових.

Інших сил, зокрема, партнерів не передбачено… Ми завжди сподіваємося лише на власні сили,

– зазначив Наєв.

Як реагуватиме Україна при найгіршому сценарії

Наєв зазначив, що військовий підхід передбачає постійне перебування на бойовому чергуванні відповідних сил – пунктів управління. Таким чином необхідна кількість засобів напоготові весь час.

"Тому безпосереднє реагування буде онлайн першочерговими силами. У разі виникнення ознак підготовки до більш загрозливого сценарію, ми здійснюватимемо посилення наших сил", – сказав військовий.

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