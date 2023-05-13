Удар у спину: Соловйов підставив Захарову в ефірі

Всього лиш за пів години інтерв’ю Марії Захарової Владіміру Соловйову ці двоє змогли видати стільки перлів, що здивували навіть мене. Про те, чим вони на цей раз вражали в ефірі пропагандистського шоу – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Захарова проти західної преси

Захарова почала бідкатися, що на сайті Держдепу викрили її пропаганду. Речниця МЗС Росії образилася на американців за те, що не дають їй спокійно брехати і виставляють посміховиськом перед всім світом.

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Захарова не придумала нічого кращого, як у відповідь на все викриття у брехні знову збрехати. Вона почала хвалитися своїми так званими брифінгами, на які нібито злітається вся світова преса. Насправді в них беруть участь виключно ряжені пропагандисти, які ставлять потрібні питання з папірця.

Загалом, Захарова безглуздо відмазалася від чергової ганьби, в яку її занурили США.

Речниця МЗС Росії обурилася через "неадекватних" західних журналістів: відео

Та невже? Це ж "справжня" брехня! Лавров ледь не щодня зустрічається з топовими лідерами супердержав і керує долею всього Всесвіту!

Після Лаврова Захарова перейшла до головного – закриття російської школи у Варшаві. Її це неабияк обурило.

Дивіться відео, як Захарова розповідає про "відносини" СРСР і Польщі:

Хм, та це ж не просто відносини. Між Варшавою та Москвою було "справжнє кохання". Адже у 1939 році двоє кумирів Захарової – Сталін та Гітлер – "благородно врятували" польський народ від згубного польського впливу й окупували ці території.

Пізніше один із маніяків обвів другого навколо пальця, "переокупував" Польщу, влаштував там справжнє пекло і мало не взяв Москву. Однак ціною мільйонів життів Радянському Союзу таки вдалося зупинити Гітлера, зрештою перемогти у Другій світовій війні і знову повернутися до Польщі зі святими ідеями комунізму та братерськими масовими розстрілами. Як після такого поляки можуть не любити Росію?

Захарова вирішила розібратися в історії Польщі: відео

Важливо Україна залежить від Заходу, а США втомилися від війни: де тут правда?

Виявляється, все не все так страшно. Російська освіта на території Польщі – врятована. Викинуті з однієї будівлі вже скоро будуть викинуті з іншої.

Соловйов наважився поставити важливе питання

Однак тут у Соловйова нарешті виникло цілком логічне питання, яке він через свою дурість вважає дивним: "А як це так виходить, що після таких недружніх дій невдячної Польщі велика держава не карає її найжорсткішим способом, а саме – розривом відносин з собою?"

Соловйов не міг не запитати це. Адже у 99% його нацистських глядачів виникає питання навіщо взагалі тримати посольство у Польщі? Пропагандист сам же ж казав, що цю країну треба розбомбити ядерною зброєю.

Захарова після такої підстави від Соловйова аж побіліла. Ну, справді, скільки можна кричати про те, що Росія веде війну проти всього НАТО, а при цьому тримати в країнах НАТО послів, які бігають на килим до натовських міністрів закордонних справ, мило посміхаються і тиснуть ручки?

Послухайте, як викручується Захарова: відео

Щонайменше, колеги Захарової не зможуть гастролювати дипломатичними прийомами й красти зі столу підсанкційні бутерброди зі смачною ковбасою.

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Російські дипломати захищають у Польщі пам'ятники

Ми прекрасно знаємо, що російська влада тільки те й робить, що "турбується" про своїх земляків. Більше, ніж доля земляків, Москву непокоїть лише доля російськомовних людей закордоном, яких вічно "ущемляють", тому вони "потребують" введення військ.

Оскільки всі російські війська вже залучені у війнах і масових вбивствах по всьому світу, Захарова вигадує нову нісенітницю про те, кого Москва захищає в Польщі. Виявляється, прямо зараз через Польщу мільйони українців біжать у Росію.

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Виявляється, мільйони українців виїхали у Польщу не тому, що Росія вдерлася в Україну, вбиває їхніх родичів, краде їхнє майно та спалює їхні будинки. І не тому, що вони хочуть бути якнайдалі від терористичної держави й тих сотень тисяч озброєних зомбі, яких вона сюди шле. Українці кинулися до Польщі, бо "хочуть" потрапити до Росії. Але тільки польська влада стала на шляху. Саме тому Росія мусить тримати у Польщі цілу дивізію шпигунів з дипломатичними паспортами.

Далі був ще більший маразм. За словами Захарової, російські дипломати повинні сидіти у Польщі й наглядати за радянськими пам'ятниками, щоб їх ніхто не зніс.

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Росія слабне перед Заходом

Захарова готова говорити будь-які дурниці, аби не дати закрити російські посольства на Заході. Адже, окрім шпигунської діяльності, є ще одна й, мабуть, головна причина, через яку Росія панічно боїться розривати дипвідносини з країнами Заходу. А якщо справді дійде до того, що між Росією і хоча б якоюсь однією країною НАТО розпочнеться збройне протистояння? Ви думаєте, росіяни готові перетворитися на радіоактивний попіл?

Хто-хто, а представники російської влади вмирати не хочуть, тим більше за Росію. Боягузливі бункерні маніяки розуміють, що і в разі ядерного, і в разі неядерного збройного протистояння будь-яка країна НАТО перетворить залишки російської армії на порох. Адже понад 95% солдатів та офіцерів залучені у війні проти України. І, як ви знаєте, більшу частину своєї техніки вони вже втратили. Після українського контрнаступу ситуація для них стане ще сумнішою.

Справжня війна з НАТО або хоча б з однією країною НАТО – це найстрашніший і водночас найблискавичніший сценарій кінця Росії. Тому ці військові злочинці можуть скільки завгодно кричати й "ганяти понти", але з кожним днем їхня держава лише слабшає перед Заходом.

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