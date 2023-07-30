Нова порція маячні: Захарова заявила представникам Африки, що Росія воює в Україні за них

У Росії продовжують дивувати заявами. Так, спікерка МЗС країни-агресорки Марія Захарова розповіла африканським партнерам, що росіяни воюють в Україні нібито за Африку.

За словами Захарової, Росія воює в Україні за "свободу Африки та всіх людей на цій планеті". Про це вона заявила під час зустрічі з лідерами африканських країн, інформує 24 Канал.

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Так, спікер МЗС Росії пробурмотіла африканським партнерам, що росіяни воюють в Україні "за Африку".

Ви хіба не бачите, за що ми боремося? Ви хіба не бачите, що наші хлопці віддають свої життя? Вони (російські військові – 24 Канал) своїм життям відстоюють право африканського континенту і всіх людей на нашій планеті бути вільними,

– вважає Захарова.

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