Нова порція маячні: Захарова заявила представникам Африки, що Росія воює в Україні за них

30 липня 2023, 12:59
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У Росії продовжують дивувати заявами. Так, спікерка МЗС країни-агресорки Марія Захарова розповіла африканським партнерам, що росіяни воюють в Україні нібито за Африку.

За словами Захарової, Росія воює в Україні за "свободу Африки та всіх людей на цій планеті". Про це вона заявила під час зустрічі з лідерами африканських країн, інформує 24 Канал.

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Нова нісенітниця від Захарової

Так, спікер МЗС Росії пробурмотіла африканським партнерам, що росіяни воюють в Україні "за Африку".

Ви хіба не бачите, за що ми боремося? Ви хіба не бачите, що наші хлопці віддають свої життя? Вони (російські військові – 24 Канал) своїм життям відстоюють право африканського континенту і всіх людей на нашій планеті бути вільними,
– вважає Захарова.

Порція маячні від Захарової: дивіться відео

Маячня від Путіна

  • Напередодні Владімір Путін заявив нову маячню, що Польща хоче захопити Захід України. Крім того, Львів начебто до Другої світової війни не входив до її складу та всьому має завдячувати СРСР.
  • Водночас Путін вважає, що Польща в обмін на Захід України мала б віддати свої західні землі, які отримала від Німеччини за результатами Другої світової. Мовиться, зокрема, про Данциґський (Ґданський або Польський) коридор. Однак вона навряд чи на це погодиться.
  • Ще одну історичну брехню Путін видав про Львів. Той начебто до Другої світової не входив до складу Польщі.

Автор: Софія Ропан