Російський пропагандист Владімір Соловйов вирішив "заступитися" за Машу Захарову і Сєргєя Лаврова. Все через те, що Болгарія не дозволила їхньому літаку порушувати повітряний простір країни.

Соловйова дуже обурило таке ставлення до так званих російських посадовців, що він пообіцяв поквитатися з "кривдниками". Але всі його "заяви", як завжди, залишилися на рівні погроз зі студії свого горе-шоу, передає 24 Канал.

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Росіянам – зась

Не теплу "зустріч" влаштувала Болгарія російським окупантам. Напередодні одна з пропагандистських інформагенцій повідомила: болгарська сторона відмовилася пускати літак Лаврова, який прямував до Скоп'є для участі в Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ. Все через Марію Захарову, яка була на його борту. Вона перебуває під санкціями Євросоюзу, а тому Болгарія дала потужного відкоша росіянці.

Таким чином окупанти змушені були летіти над Туреччиною та Грецією. Довжина їхнього маршруту склала біля 4 тисяч кілометрів і зайняла 5 годин.

"Те, що витворяють братушки, це просто**. Ми ж можемо і в "отвєточку" зіграти. І хто тоді з вас коли зможе над нашою територією пролетіти. Ми зараз ще з БРІКС поговоримо і взагалі всі юшкою вмиєтеся", – "заступився" Соловйов за принижених і ображених у своєму пропагандистському ефірі.

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Але далі екрану, як зазвичай, Соловйов не пішов. У свою чергу обурена Захарова зробила смішну заяву, назвавши рішення Болгарії "небезпечною дурістю". Мовляв, це вперше не дозволи пролетіти не літаку, а особі, що перебувала на його борту.

Що ж, росіяни все ніяк не можуть зрозуміти, що є вигнанцями. І вже на їхні заяви та погрози не тільки не реагують, але й перестають чути від початку.

Російська пропаганда: про що брешуть окупанти