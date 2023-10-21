Соловйов звільнив пропагандиста, який назвав Захарову "шмарою, що сильно випиває"

Напередодні російський пропагандист Євгєній Сатановський проїхався по речниці МЗС Росії Марії Захаровій. Він назвав її "шмарою, яка сильно випиває".

Через це Владімір Соловйов звільнив Сатановського зі свого каналу. Про це пропагандист повідомив у своєму новому відеозверненні, інформує 24 Канал.

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Соловйов звільнив свого пропагандиста

Пропагандист назвав висловлювання Сатановського "некоректними".

Я хочу перепросити МЗС Росії та пані Марію Захарову за абсолютно несправедливі за змістом та абсолютно неприпустимі висловлювання, допущені працівником нашого каналу Євгеном Сатановським,

– сказав Соловйов під час свого звернення.

Пропагандист вважає, що це були "образливі висловлювання" щодо російських дипломатів та МЗС в цілому. Через це Соловйов вирішив звільнити Сатановського.

"Я не бачу можливості продовжувати професійне спілкування з Євгеном. Я прийняв рішення про звільнення Сатановського з нашого каналу", – додав пропагандист.

Що цьому передувало