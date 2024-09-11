Питання, яке всіх цікавить, – то що таке ескалація?

У мене все те ж питання в порожнечу (воно взагалі до шановних партнерів, але це як у порожнечу): скажіть, а яка ескалація вам ще потрібна? Чи можна описати? Так, щоб усі ми зрозуміли: ось це була не ескалація, а якщо буде так, тоді ескалація.

Ескалація конфлікту чи "звичайна течія"

Що ще, окрім тактичної ядерної зброї та повноважного ядерного удару по території України, не застосовувала Росія? Начебто все застосовувала. Але то була не ескалація?

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А якщо ми конвенційною зброєю вдаримо по території країни, яка окупувала третину нашої території і щодня вбиває сотні наших співгромадян – це буде ескалація? Точно вона?

А чи можна озирнутися трохи назад? Згадаймо, як Захід давав нам гармати. Не одразу, звичайно, адже боявся ескалації. Як давав HIMARS? Ракети? Танки? ППО? Літаки? А що було б, якби все це дали відразу? Як були б справи з ескалацією? А чи був би російський наступ, якби Захід не зробив паузу в поставках на 7 місяців? Чи точно б росіяни підходили до Покровська? Ось не впевнений. І скільки б наших воїнів залишилися живими, не знаю.

7 місяців ми трималися без постачання озброєнь. 7 місяців вони вбивали, руйнували та просувалися вперед. Як це було пов'язано з масовою імміграцією через мексиканський кордон я не знаю. Натомість, як це вплинуло на хід найбільшої та найкривавішої війни за 80 років у центрі Європи, я знаю точно.

Але все це не "ескалація конфлікту", дорогі партнери. Це його "звичайна течія". Коли кожен день від рук агресора в Україні вмирають люди, то це норма? Жодних загострень, ні боятися, ні хвилюватися не варто?

Розумієте, дуже дивна логіка: безкарно бити ракетами по нашій країні, перебуваючи в зоні дії далекобійної зброї, яку нам не дають застосувати, виявляється – можна. А випалити російські аеродроми, з яких злітають літаки, які несуть смерть українським громадянам – не можна?

Війна могла закінчитися раніше

Я не розумію логіки цих рішень. І сумніваюся, що ви знайдете людину в Україні, яка такі рішення зрозуміє та схвалить. Скажу очевидне. Цю війну можна було закінчити за кілька днів. У принципі, ще у 2014 році можна було поставити крапку, інакше зреагувавши на анексію чужої території, на вторгнення російських військ на Донбас, на збитий Boeing МН17.

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У 2022 році також можна було повестися інакше і зробити так, щоб скажений собака, підібгавши хвіст, забився в будку. Миттєво. За злочином має слідувати покарання, а не глибока заклопотаність і щире співчуття, у поєднанні з бізнес-відносинами.

Але яке право я маю дорікати тим, хто допоміг нам вистояти? Жодного. Я просто хочу запитати у порожнечі: невже ще не зрозуміло, що поки скаженого пса намагаються відігнати від стікаючої кров'ю України з водяних пістолетиків, світ стає дедалі ближчим до справжньої ескалації? Тому що агресор, який не отримав за заслугами, стає сильнішим, нахабнішим і жорсткішим.

Ця війна вже змінила світ на багато десятиліть. Процес не закінчений, попереду – багато сюрпризів.