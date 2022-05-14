Захід має готуватися, що в Росії здадуть нерви, – Подоляк про погрози ядерного удару

Росія у звичній для неї риториці намагається з усіх сил нагнати жаху на весь світ. Час від часу у Кремлі поновлюють ядерний шантаж.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у телемарафоні Freedom закликав Захід обережно ставитись до таких погроз. Він зауважив, що не лише й щодо ядерного удару, але й щодо всього решту, повідомляє 24 канал.

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Світ має з побоюванням ставитися до будь-яких загроз Росії, у тому числі до претензій щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО або планів "денацифікувати" Польщу,

– сказав Подоляк.

За його словами, це раніше Росія погрожувала ракетами типу "Іскандер". Але ж тепер у арсеналі ворога ядерні боєголовки.

Подоляк вважає, що за таких обставин Європі та США необхідно заздалегідь підготувати протокол превентивних дій у разі реальної ядерної війни.

Агресор розуміє лише мову сили

Радник керівника ОП також розмірковував, чому Росія напала на Україну взагалі. Він переконаний, що країна-агресорка була впевнена: світ це проковтне.

Він навів приклад погроз керівники Роскосмосу Дмитра Рогозіна. Той насмілився лякати ядерним ударом Фінляндію та Швецію, а це означає вбивство мільйонів. Подоляк каже, що це саме тому, бо він був переконаний у тому, що йому нічого за це не буде.

"Агресор розуміє лише мову сили. Кожна спроба погрожувати ядерною зброєю має отримувати жорстку відповідь та посилення санкційного тиску. Світ має узгодити якою буде відповідь у разі застосування Росією ядерної зброї на рівні протоколу дій", – каже Подоляк.

Він також зауважує, що натомість світ мовчить у відповідь на це.

Заяви Подоляка

Михайло Подоляк відреагував на те, що Швеція та Фінляндія збираються вступати в НАТО. Таким чином кордони Росії та Альянсу збільшуються, чого так боїться Путін. За словами Подоляка, Росія вже остаточно набридла світу. Тому постійні погрози, що лунають від держави-агресорки, вже нікого не цікавлять.

Подоляк, як і всі українські політики закликають Захід надавати нам зброю ще в більших кількостях та швидше. Таким чином ми зможемо швидше прогнати росіян зі своєї землі. Подоляк заявляв, що зброя для України – це ключ до продовольчої безпеки всього світу.

Також висловив свою думку радник керівника ОП щодо нахабних заяв Росії з приводу вступу України в Євросоюз. За його словами, нікого не хвилює думка Росії щодо вступу нашої держави у Євросоюз. Адже слова Москви не варті навіть часу на розмову.

Якою може бути відповідь на ядерний удар Росії: дивіться відео