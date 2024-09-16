Щоб не було "ескалації": як Захід може обіграти Путіна щодо дозволу бити по Росії

Досі тривають перемовини між Україною та партнерами про дозвіл на використання західних ракет по території Росії. Владімір Путін погрожує застосуванням ядерної зброї у випадку позитивного для нашої країни рішення.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що погрози кремлівського диктатора є типовою російською маніпуляцією. Однак Велика Британія підтримує дозвіл для України, але керівництво США поки роздумує над цим.

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Рішення про дозвіл

Микола Давидюк зауважив, що у західному суспільстві існує думка про "половинчасте рішення". Мовиться про застосування ракет, які дозволяє Британія, але без зброї США.

Мовляв, якщо буде дозвіл від обох сторін, то ймовірна "ескалація", а щоб цього не було, можна зробити так, аби хтось один надав згоду (на удари по Росії – 24 Канал),

– висловився політолог.

Він наголосив, що Україна все ж очікує на рішення Джо Байдена бити вглиб країни-агресорки. Українські дипломати також ведуть перемовини про запрошення нашої держави в НАТО до кінця терміну чинного президента США.

Давидюк додав, що ці 2 рішення зараз дуже потрібні Україні.

Все залежить від США

За словами політолога, попри дозвіл Великої Британії бити вглиб території Росії, все залежить від рішення США. Він пояснив, що лише Сполучені Штати Америки можуть передати Україні велику кількість ракет, адже їхні фінансові спроможності дозволяють це.

Західні видання часто пишуть статті про дозвіл на удари по Росії. Таким чином намагаються підштовхнути Байдена прийняти це рішення. Триває дружня політична кампанія на благо всього Заходу,

– зазначив Микола Давидюк.