Захід може зробити більше, – Резніков закликав ввести санкції проти олігархів з оточення Путіна

Олексій Резніков закликав Захід запровадити проти Росії превентивні санкції. Це могло б зупинити майбутню агресію з боку Москви.

Міністр оборони Резніков переконаний, що США, Велика Британія та європейські партнери можуть зробити більше для захисту Україну. Зокрема, мовиться про санкції.

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Політик переконаний, що це можна зробити до вторгнення Росії, а не після.

У Заходу є такі можливості, як величезні статки російських олігархів, з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. І я вважаю, що Європа та США можуть показати їм, що дуже легко заморозити рахунки з їхніми статками,

– наголосив Резніков.

"Наступною метою може бути Берлінська стіна"

Міністр оборони також прокоментував так звані "гарантія безпеки" про нерозширення НАТО та невступ України до Альянсу. Резніков зауважив, що на цьому Росія не зупиниться. Кремль підвищуватиме ставки.

"Далі будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. І можливо наступною метою буде Берлінська стіна", – наголосив політик.

Канада пригрозила Росії жорсткими санкціями

Очільниця канадського МЗС Мелані Жолі заявила, що у разі ескалації Кремль чекатимуть посилені санкції.

За словами політикині, є єдиний життєздатний вихід із нинішнього загострення між Росією та Заходом. Росія має почати деескалацію та вступити у змістовний діалог.

Також міністерка зауважила, що Канада працює над заходами стримування. Зокрема такими, які підвищують обороноздатність Україн місія канадських сил UNIFIER.

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