Захід не готувався до війни, Джонсон єдиний розумів, що відбувається, – Піонтковський

Європа не надто активно надає зброю Україні. Експерти запевняють, що Захід просто не готувався до війни. А єдиний, хто розумів реальну ситуацію в Україні, це прем’єр Британії Борис Джонсон.

Захід не готувався до війни

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що європейські країни почували себе комфортно, в них було нерозуміння того, що відбувається.

До теми Путін прорахувався і щодо Німеччини, і щодо України, – російський опозиціонер

На думку Піонтковського, в Європі й не готувалися ні до якої війни.

Джонсон єдиний розумів, що відбувається

Він наголосив, що Джонсон – єдиний, хто точно розумів, що відбувається в Україні, що тут нападає цілковите зло на цивілізований світ, що Україна не лише бореться за свою незалежність, а зараз захищає весь Захід.

Публіцист помітив, що цього до кінця не розуміють інші країни Заходу. "На днях була така заява з Німеччини, що вони хотіли відправити багато бронемашин, але Міноборони наклало на це вето. Мовляв, ми тоді залишимося беззахисними", – відповів експерт.

Безпека Європи вирішується на полі бою в Україні

Піонтковський заявив, що питання їхньої безпеки зараз вирішується на полі бою в Україні. Якщо через відсутність зброї Україна програє, а росія переможе і вийде на їхні кордони, то Європу ніхто не захистить.

На Заході 40 років говорять про європейську армію, але зараз така з’явилася і називається вона Збройні Сили України. От вона – боєздатна, ефективна європейська армія, що захищає вас від росіян,

– зауважив він.

За словами публіциста, Німеччина має віддати ці бронемашини Україні. "Бо якщо Україна програє, то вони вам вже не знадобляться, можете собі їх в ж*пу засунути. В них цього розуміння немає", – додав він.

Піонтковський також зазначив, що досі в адміністрації США все-таки зберігається таке пропутінське угрупування, яке намагається протистояти друзям України.

Кожен раз, коли обговорюють нову допомогу чи зброю, постає питання про те, чи не "спровокували" вони знову росіян, чи можна давати ракети великої дальності. Там до кінця не розуміють, що не можна боротися з тотальним злом, тримаючи себе за руки,

– каже публіцист.

Піонтковський підсумував, що вони ще кажуть, що не варто допустити ескалації конфлікту. Але Путін вже допустив цю ескалацію до рівня геноциду українського народу.

"Війна "прочищає" мозок. Це розуміння доходить до західних лідерів. Але хотілося б більше і швидше", – сказав він.

Піонтковський каже, що Захід не готувався до війни: відео