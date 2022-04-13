Захід перестав боятись Путіна, – Піонтковський

У Заходу різко змінився настрій та риторика щодо війни Росії проти України. Особливо після того, як світ побачив, які нелюдські звірства вчинила російська армія в українських містах.

Хоча ці зміни почали відбуватись ще раніше. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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З одного боку, як пояснив публіцист, це жах, який відчув світ після оприлюднення всіх свідчень звірств російської армії. Це вплинуло на громадську думку, відтак і на політиків ЄС та США.

Я помітив, що цей зсув відбувся раніше. Захід перестав боятися Путіна,

– сказав Піонтковський.

Публіцисту здається, що вони почали розуміти, що щось відбувається всередині вищого російського воєнно-політичного "колодязя". Хоча це й так помітно.

Нова риторика Заходу

"Навіть такі, здавалося б, обережні лідери приїхали у Київ (мовиться про президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та віцепрезидента Єврокомісії Жозепа Борреля – 24 канал). Вони говорили, що перемога може бути тільки на полі битви, тільки так можна вирішити конфлікт", – додав Піонтковський.

І наголосив, що це цілковито нова риторика. Якесь принципово нове рішення ЄС. Звідси й прорив в постачанні важкого наступального озброєння.

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